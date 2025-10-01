Cerrar X
El Museo del Prado exhibe un enconchado de la Virgen de Guadalupe

El Museo Nacional del Prado de Madrid incorporó a su colección, un cuadro de la Virgen de Guadalupe en calidad de depósito temporal por un año

El Museo Nacional del Prado de Madrid incorporó a su colección, en calidad de depósito temporal por un año, una de las piezas más destacadas de la reciente exposición “Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España”.

Se trata de una monumental pintura en técnica de enconchado que representa a la Virgen de Guadalupe y que podrá admirarse en la sala 18 del edificio Villanueva.

La obra procede del antiguo convento de la Preciosísima Sangre de las monjas capuchinas en Castellón de la Plana y constituye uno de los ejemplos más espectaculares conservados de esta técnica novohispana, desarrollada entre finales del siglo XVII y principios del XVIII.

Los enconchados consistían en incrustar láminas de nácar sobre paneles de madera, posteriormente pintados con pigmentos y barnices que dejaban visible el brillo iridiscente de la concha. En ocasiones, se añadían polvos de oro y plata para realzar su suntuosidad.

En este caso, las teselas de concha cubren toda la figura de la Virgen, salvo las encarnaciones, y destacan por su gran formato: se trata de una copia fiel de la imagen original en tamaño real, enriquecida con las cuatro apariciones de la Virgen y un marco ornamentado con uvas, flores, pájaros y mariposas.

Por sus dimensiones y delicadeza, la pieza se considera una de las dos Guadalupes de mayor tamaño conocidas en técnica de enconchado, junto con otra conservada en la parroquia de San José en Tlaxcala, México.

El convento de la Preciosísima Sangre, fundado a finales del siglo XVII y con patronazgo real desde 1697, reunió un valioso patrimonio artístico durante el siglo XVIII, con obras de talleres de Zurbarán, Jerónimo Jacinto de Espinosa y Pedro de Mena.

Tras el traslado de la comunidad religiosa a Barbastro en 2012, la pintura permaneció sin acceso público en el edificio del antiguo convento.

La exposición “Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España”, comisariada por los investigadores mexicanos Jaime Cuadriello (UNAM) y Paula Mues Orts (INAH), ofreció una nueva mirada sobre la Virgen de Guadalupe como imagen revelada, objeto de culto y símbolo de identidad hispana, con un recorrido de casi setenta piezas.

Ahora, esta obra emblemática prolonga su presencia en el Prado, integrándose temporalmente en la colección permanente de una de las pinacotecas más importantes de Europa.


