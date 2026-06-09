'Elle' revela su tráiler previo a su estreno en julio

La plataforma de streaming dio a conocer el tráiler y el póster oficial de la primera temporada de “Elle”, la serie precuela de “Legalmente Rubia”, cuyos ocho episodios estarán disponibles en la plataforma a partir del 1 de julio.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia se centra en la vida de Elle Woods antes de su llegada a Harvard. Ambientada en 1995, la trama la presenta durante su etapa en el instituto, enfrentando un entorno complejo marcado por amistades difíciles, romances prohibidos y decisiones de moda cuestionables.

She was always that girl. Elle, from the world of Legally Blonde, premieres July 1 on Prime Video pic.twitter.com/2KQsY97LKc — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) June 9, 2026

A lo largo de este periodo, Elle encuentra apoyo en su familia, especialmente en su madre, con quien fortalece su relación. Este vínculo será clave para superar los desafíos que se le presentan y avanzar en su desarrollo personal.

Con cada obstáculo, el personaje se acerca a la versión de Elle Woods que posteriormente se convierte en una figura reconocida, consolidando las bases de su carácter.

Reparto con caras frescas

La actriz Lexi Minetree encabeza el reparto en el papel principal, acompañada por June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz.

El elenco recurrente incluye a Brad Harder, Chloe Wepper, Danielle Chand, David Burtka, James Van Der Beek, Jessica Belkin, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, Logan Shroyer, Matt Oberg y Sharon Taylor.

La serie fue creada por Laura Kittrell, quien también funge como showrunner y productora ejecutiva junto a Caroline Dries.

Entre los productores ejecutivos destacan Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Amanda Brown, Marc Platt y Brad Van Arragon.

Jason Moore dirigió los dos primeros episodios de la temporada inicial, además de participar como productor ejecutivo. Julia Brownell y Eli Wilson Pelton se desempeñan como coproductores ejecutivos, mientras que Josie Craven y Jen Regan son productoras supervisoras. Bryan J. Raber y Asmita Paranjape completan el equipo de producción.

Antes de su estreno, Prime Video confirmó la renovación de “Elle” para una segunda temporada en enero. Se prevé que la producción de los nuevos episodios comience en primavera.

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