Ellen Fanning será Effie Trinket en 'Los juegos del hambre'

Elle Fanning ha sido confirmada por la pagina oficial de la película para interpretar a una joven Effie Trinket en la precuela Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

La película, ambientada 24 años antes de los eventos de la saga original, se centra en los 50.º Juegos del Hambre y el joven Haymitch Abernathy.

Effie Trinket.



