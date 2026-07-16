Elsa Aguirre deja un legado en la Época de Oro del cine

La actriz mexicana falleció a los 95 años tras una trayectoria de más de cinco décadas en el cine y la televisión nacional

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Elsa Aguirre, una de las actrices más representativas de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 95 años, dejando un legado de más de cinco décadas en el cine y la televisión. Reconocida por su trayectoria, su presencia en pantalla y su participación en algunas de las producciones más recordadas del país, la actriz murió mientras dormía en su domicilio de Cuernavaca, Morelos.

La intérprete, cuyo nombre completo era Elsa Irma Aguirre Juárez, nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua. Fue hija de Jesús Aguirre y Emma Juárez y hermana de Hilda, Mario, Alma Rosa y Jesús. Durante su infancia, su familia se trasladó a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades.

Un concurso de belleza marcó el inicio de su carrera

Su ingreso al cine ocurrió en 1945, cuando participó junto con sus hermanas en un concurso de belleza organizado por la productora Clasa Films Mundiales. Elsa obtuvo el primer lugar, mientras que su hermana Alma Rosa Aguirre consiguió el segundo sitio.

Gracias a ese certamen, ambas debutaron en la pantalla grande en 1946 con la película El sexo fuerte. Poco después llegó su primer papel protagónico al lado de Joaquín Pardavé en Don Simón de Lira.

En 1948, su carrera dio un nuevo impulso con Algo flota sobre el agua, donde compartió créditos con Arturo de Córdova. Durante esa producción interpretó "Flor de Azalea", composición de Manuel Esperón inspirada en ella y que la acompañó durante toda su vida.

Protagonizó clásicos del cine mexicano

Entre las películas más destacadas de su trayectoria se encuentran Lluvia roja (1950), junto a Jorge Negrete; Cuidado con el amor (1954), con Pedro Infante; Vainilla, bronce y morir (1956), al lado de Ignacio López Tarso; Pancho Villa y la Valentina (1960), con Pedro Armendáriz, y Casa de mujeres (1966), donde compartió pantalla con Dolores del Río.

Durante la década de 1950 sostuvo un noviazgo con Jorge Negrete, relación que concluyó antes de que el cantante contrajera matrimonio con María Félix.

También dejó huella en la televisión

Además de su carrera cinematográfica, Elsa Aguirre participó en diversas producciones televisivas, entre ellas las telenovelas Acapulco, Cuerpo y alma, Mujeres engañadas y Lo que es el amor, producida por TV Azteca.

La actriz mantuvo un perfil discreto respecto a su vida personal. Contrajo matrimonio en tres ocasiones y tuvo un hijo, Hugo, fruto de su primer matrimonio con Armando Rodríguez Morado, quien falleció en 1996 a los 30 años.

Adoptó un estilo de vida basado en la disciplina

Tras escuchar una reflexión sobre los hábitos alimenticios, Elsa Aguirre modificó su estilo de vida y adoptó una alimentación ovolactovegetariana, además de practicar yoga, actividades que mantuvo durante décadas.

Durante alrededor de 50 años residió en Cuernavaca, ciudad donde también recibió el Premio Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria artística.

Recibió un homenaje meses antes de su fallecimiento

En los últimos veinte años permaneció prácticamente retirada de los escenarios y únicamente participó en entrevistas y programas especiales, como Historias Engarzadas y La Historia Detrás del Mito.

Su última aparición pública ocurrió el 11 de abril, cuando recibió un homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca.

La actriz falleció mientras dormía la noche del 14 de julio, alrededor de las 22:30 horas, en su domicilio. Sus honras fúnebres se realizaron en una funeraria de Cuernavaca y, de acuerdo con su voluntad, sus restos serán incinerados.

Elsa Aguirre también trabajaba en un libro de memorias titulado De mis labios a tus ojos, proyecto que no alcanzó a publicar.