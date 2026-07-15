Muere Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro mexicano, a los 95 años

Con su fallecimiento, el país le dice adiós a una de las últimas grandes estrellas de la Época de Oro del cine de México

La actriz Elsa Aguirre, una de las máximas figuras del Cine de Oro mexicano, murió a los 95 años, informó este lunes la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), con lo que el cine nacional pierde a una de sus últimas grandes estrellas.

A través de un comunicado, la ANDI confirmó el fallecimiento de la actriz, cuya trayectoria artística se extendió por más de ocho décadas y la convirtió en una de las intérpretes más representativas de la cinematografía mexicana.

Por el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de Elsa Aguirre, sin embargo, se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento de su familia para revelar de qué murió.

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Aguirre debutó en la pantalla grande en 1946 y participó en decenas de producciones, entre ellas La mujer que yo amé, Acapulco, Las figuras de arena y La muerte de un gallero. Además de su carrera como actriz, fue considerada una de las mujeres más emblemáticas y admiradas del cine mexicano.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre.



Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. pic.twitter.com/dhx9LOgHl1 — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) July 15, 2026

Uno de los momentos más recordados de su filmografía ocurrió en Cuidado con el amor (1954), donde compartió escena con Pedro Infante, quien interpretó el tema "Cien años".

En abril de este año, el Gobierno de Morelos le rindió un homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca en reconocimiento a su trayectoria, mientras que meses antes la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con la actriz y destacó su fortaleza.

Con su fallecimiento, México despide a una de las últimas grandes divas de la Época de Oro del cine nacional, cuyo legado permanece como parte fundamental de la historia cinematográfica del país.