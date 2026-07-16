Elsa Aguirre presentía su muerte, revela enfermera

Una enfermera cercana a Elsa Aguirre reveló que la actriz parecía saber que su final estaba cerca y murió rodeada de amor en Cuernavaca

La primera actriz Elsa Aguirre fue despedida en una ceremonia íntima realizada en una funeraria de Cuernavaca, Morelos, ciudad donde vivió durante sus últimos años.

Familiares y amigos cercanos, especialmente integrantes de la comunidad de yoga a la que perteneció, acudieron para darle el último adiós.

Durante el velorio, una de las enfermeras que acompañó a la actriz hasta sus últimos momentos reveló que Elsa Aguirre había sido hospitalizada tres semanas antes de su fallecimiento debido a las secuelas de una neumonía que afectó progresivamente sus pulmones.

La cuidadora aseguró que la actriz parecía tener la sensación de que su despedida estaba cerca y que, días antes de morir, comenzó a agradecer a quienes estuvieron pendientes de ella.

"Ella ya lo presentía. Días anteriores, ya en varias ocasiones se despedía de nosotros y de unas amistades que también estaban muy cercanas a ella", relató.

Murió rodeada de cariño

Las enfermeras que estuvieron a su lado señalaron que Elsa Aguirre enfrentó sus últimos momentos con serenidad y acompañada del afecto de las personas que formaban parte de su entorno cercano.

"Ella ya sabía en qué momento se iba a ir y se fue tranquila. Se fue rodeada de mucho amor, dormidita, así dormida se fue", compartió una de sus cuidadoras.

Aguirre tenía una petición especial sobre su despedida. Aunque en algún momento le habría gustado recibir un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, aclaró que ella deseaba que ese reconocimiento ocurriera mientras aún estaba con vida.

Por esa razón, la actriz pidió no ser trasladada a la Ciudad de México y permanecer en Cuernavaca, donde construyó una parte importante de su vida.

Aún tenía planes por cumplir

La actriz mantenía entusiasmo por vivir y tenía proyectos personales pendientes.

Entre sus deseos estaban regresar a destinos como Acapulco y Los Cabos, además de celebrar sus 96 años.

Mary Sol Rico, quien fue representante de Elsa Aguirre durante más de una década, recordó el último momento que compartió con la actriz antes de su fallecimiento.

Aunque ya se encontraba debilitada, la intérprete logró reconocerla y responderle durante la visita que realizó días antes de su partida.

"Llegué a decirle: 'Elsita, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Sabes quién soy?' Y con una voz ya muy cansada, me dice: 'Sí, Mary Sol'. Ese día nos despedimos", recordó.

Después de la ceremonia privada en Cuernavaca, los restos de Elsa Aguirre fueron incinerados. Hasta el momento no se ha informado quién quedará a cargo de sus cenizas ni quién administrará el legado económico y artístico que dejó una de las últimas figuras de la Época de Oro del cine mexicano.