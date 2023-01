En pausa nueva sentencia para Harvey Weinstein

El 19 de diciembre, un jurado declaró culpable a Weinstein de un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual contra una actriz y modelo italiana.

La sentencia de Harvey Weinstein por delitos de violación y agresión sexual se aplazó para que sus abogados puedan presentar una moción para solicitar un nuevo juicio. El exmagnate del cine de 70 años podría ser sentenciado hasta 18 años en prisión en la nueva fecha de sentencia que quedó fijada para el 23 de febrero.



Ya cumple con una condena similar de 23 años en prisión en Nueva York, la cual ha apelado. La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles Lisa Lench dijo en una audiencia breve que espera que Weinstein sea sentenciado en febrero si la moción es negada.



El 19 de diciembre, un jurado declaró culpable a Weinstein de un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual contra una actriz y modelo italiana, quien testificó que Weinstein se presentó sin invitación a su habitación de hotel durante un festival de cine en Los Ángeles en 2013.



El jurado absolvió a Weinstein de un cargo de agresión sexual. El jurado no logró llegar a un veredicto después de nueve días de deliberaciones sobre otros tres cargos por agresión sexual. Lench declaró un juicio nulo por esos cargos. Los fiscales dijeron que no han decidido si habrá un nuevo proceso por ellos.



Weinstein se declaró inocente de todos los cargos y ha negado involucrarse en relaciones no consensuadas.