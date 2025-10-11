Cerrar X
Escena

Estás son cinco curiosidades de Diane Keaton ¿te las sabes?

Luego de darse a conocer la noticia, te presentamos cinco de las curiosidades más características pero poco conocidas de la actriz

  • 11
  • Octubre
    2025

La galardonada con un premio Oscar, Diane Keaton, perdió la vida a los 79 años en California.

Es por ello, que el día de hoy les presentamos las cinco curiosidades más emblemáticas de esta icónica actriz.

Se declaró fan de Justin Bieber

Durante una entrevista, la artista mencionó que era fanática del interprete de "Boyfriend", pero no esperaba que lo conocería en ese momento. Así reaccionó:

Además, esta relación la llevó a participar en un video musical del canadiesnse.

Considerada la musa de Woody Allen

El director y productor de cine, Woody Allen, declaró que Keaton fue una gran inspiración para él, y ella admitió haber estado enamorada de él.

A pesar de su separación, su amistad perdura y se describe como profunda.

Diane nunca se casó

Keaton nunca se casó y tiene una relación abierta con su independencia. Aunque se convirtió en madre adoptiva a los 50 años, la actriz afirmó que se inspiró en su madre para dar prioridad a la familia sobre sus propios sueños.

Considera Al Pacino como el amor de su vida

Se conocieron durante el rodaje de "El Padrino", donde interpretaron a una icónica pareja. Aunque su relación en la vida real duró alrededor de 15 años, nunca se casaron ante la negativa de Pacino al compromiso.

Luchó contra los trastornos alimenticios

A principios de su carrera, tras ser presionada para bajar de peso, por lo que sufrió de bulimia. Con ayuda de un especialista, logró recuperar su vida normal.

