Kate Cassidy elimina tatuaje dedicado a Liam Payne

La influencer inició la remoción con láser del tatuaje "444", símbolo que compartía con Liam Payne, aunque aseguró que planea rehacerlo

Kate Cassidy, expareja del fallecido cantante Liam Payne, comenzó el proceso para remover con láser uno de los tatuajes que llevaba en homenaje al exintegrante de One Direction. La influencer compartió el procedimiento en sus redes sociales y explicó que no busca eliminar definitivamente el diseño, sino corregirlo y volver a tatuarlo más adelante.

El tratamiento se realizó en un estudio especializado de Miami, donde Cassidy mostró el momento en que un técnico trabajaba sobre el tatuaje con el número "444", ubicado en una de sus manos.

Tras la publicación del video, la creadora de contenido aclaró que decidió retirar algunos tatuajes porque no estaba satisfecha con el resultado original y confirmó que tiene intención de rehacerlos en el futuro.

El número "444" tenía un profundo significado para la pareja. Según explicó anteriormente, ambos lo consideraban su "número de ángel", un símbolo relacionado con el amor, la protección y el apoyo mutuo dentro de diversas creencias espirituales.

La cifra también aparecía en una nota escrita por Liam Payne, en la que expresaba su deseo de casarse con Cassidy y permanecer juntos para siempre, convirtiéndose en uno de los recuerdos más personales de su relación.

Otros homenajes al cantante

Además del "444", Cassidy conserva otros tatuajes dedicados al cantante, entre ellos unas alas de ángel, las iniciales "LP" en la muñeca, un pequeño número cuatro en el dedo anular y una rosa marchita en el pulgar.

Hasta el momento, la influencer no ha confirmado si mantendrá exactamente los mismos diseños o aprovechará el proceso para modificarlos cuando finalice el tratamiento con láser.

El duelo tras la muerte de Liam Payne

En el primer aniversario del fallecimiento del artista, Cassidy confesó que necesitó varios meses para comenzar a aceptar la pérdida y reconstruir su vida tras la tragedia.

En el mensaje que publicó poco después de la muerte de Payne, lo describió como "el amor de mi vida" y "mi mejor amigo", además de asegurar que sentía haber ganado "un ángel guardián". También recordó la nota en la que ambos hablaban de su futuro juntos y expresó que, aunque ese sueño no pudo cumplirse como imaginaban, seguía creyendo que permanecerían unidos de otra manera.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, a los 31 años, tras caer desde el balcón del hotel donde se hospedaba. Meses después de su muerte, Kate Cassidy decidió rendirle homenaje con varios tatuajes, algunos de los cuales ahora busca renovar sin perder el significado que representan.