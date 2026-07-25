Logan Lerman enamora a sus fans con fotografías de su boda

Con la difusión de estas primeras fotografías, Logan Lerman volvió a colocarse entre las principales tendencias de redes sociales

Logan Lerman sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras imágenes oficiales de su boda con la artista y ceramista Analuisa "Ana" Corrigan, una celebración que, aunque se realizó en la intimidad semanas atrás, volvió a captar la atención del público tras la difusión de las fotografías.

Las instantáneas muestran una ceremonia privada celebrada en el jardín de la residencia de la pareja en Los Ángeles, donde familiares y amigos cercanos fueron testigos de un enlace marcado por la sencillez, la elegancia y un ambiente cálido, alejado del lujo y la exposición que suelen rodear a las celebridades de Hollywood.

En las fotografías, el protagonista de "Percy Jackson" luce un clásico esmoquin negro, mientras que Corrigan porta un vestido strapless color marfil con delicados bordados florales, una larga cauda y un velo adornado con una flor de seda. Las imágenes también muestran algunos de los momentos más especiales del enlace, como el intercambio de votos, el beso de los recién casados, el primer baile como matrimonio y la celebración junto a sus invitados.

Uno de los detalles que más conmovió a los fanáticos fue el homenaje que la novia rindió a su padre fallecido. Ana Corrigan llevó una pequeña fotografía de él prendida en el ramo que la acompañó durante toda la ceremonia, un gesto que fue ampliamente elogiado en redes sociales por su significado emocional.

Las publicaciones no tardaron en viralizarse. Miles de seguidores reaccionaron con mensajes de felicitación para la pareja, mientras otros destacaron el estilo discreto con el que ambos decidieron vivir uno de los momentos más importantes de su vida, lejos de los grandes reflectores.

Romance de seis años se consolida en un 'día perfecto'

Lerman y Corrigan mantienen una relación desde hace más de seis años. Su romance comenzó en 2020 a hacerse más visible públicamente y, desde entonces, ambos han compartido ocasionalmente momentos de su vida juntos sin perder el perfil reservado que los caracteriza.

La pareja anunció su compromiso en noviembre de 2023, cuando Ana reveló en redes sociales que el actor le había propuesto matrimonio durante un paseo por Central Park, en Nueva York. La publicación estuvo acompañada por fotografías del anillo y un mensaje en el que expresó su emoción por iniciar una nueva etapa junto al intérprete.

Tras darse el "sí, acepto", ambos describieron su boda como un día "perfecto", resaltando que la celebración reflejó exactamente lo que habían imaginado: un evento íntimo, rodeados de sus seres queridos y centrado en compartir un momento significativo más que en una producción ostentosa.

Con la difusión de estas primeras fotografías, Logan Lerman volvió a colocarse entre las principales tendencias de redes sociales, donde sus seguidores celebraron no solo el matrimonio, sino también la naturalidad y autenticidad que la pareja proyectó en cada una de las imágenes.