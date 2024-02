Estrenan documental sobre James Brown: 'Say it Loud'

El tema inédito de James Brown ''We Got To Change'' está disponible para su escucha en plataformas digitales como parte del lanzamiento del documental biográfico James Brown: Say it Loud, producido por Mick Jagger.

Según ha informado la compañía discográfica, la citada canción fue grabada en los Criteria Studios de Miami el 16 de agosto de 1970, “durante un período crucial” en la vida del artista, poco después de la retirada de su famosa James Brown Orchestra y tras la formación de una nueva banda, The J.B.'s.

En esa formación estaban el guitarrista Phelps “Catfish” Collins y el bajista William “Bootsy” Collins, que portaron “un toque más duro y una nueva identidad” a su música en otros sencillos como Get Up (I Feel Like Being) a Sex Machine, Super Bad y Soul Power.

Dirigido por Deborah Riley Draper y producida, entre otros, por el legendario artista Mick Jagger y Ahmir ‘Questlove’ Thompson, su metraje abarca desde el momento en el que Brown fue encarcelado a los 16 años hasta convertirse en una leyenda, no sin antes luchar contra “demonios personales, injusticia racial y reveses en su carrera”.

Esta producción cuenta con actuaciones nunca vistas, además de entrevistas con amigos, familiares, músicos y protegidos, incluidos Mick Jagger, Questlove, Bootsy Collins, LL Cool J, The Rev., Jimmy Jam y Terry Lewis, así como sus hijos Deanna, Yamma y Larry Brown, entre otros.

