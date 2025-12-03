Cerrar X
Escena

'Euphoria' vuelve en abril 2026 con su tercera temporada

Tras cuatro años de espera, 'Euphoria' estrenará su tercera temporada en abril de 2026, con nuevas tramas, salto temporal de cinco años y un elenco renovado

  • 03
  • Diciembre
    2025

Los fanáticos de Euphoria por fin tienen respuesta: la tercera temporada llegará a este abril de 2026.

Su regreso ocurre más de cuatro años después del final de la segunda temporada, en medio de retrasos por huelgas, reescrituras y cambios en la producción.

Un salto de cinco años en la historia

El creador Sam Levinson reveló que la nueva temporada inicia cinco años después de los eventos previos.

 Rue aparece “al sur de la frontera, endeudada con Laurie”, mientras que Cassie vive en los suburbios con Nate, están comprometidos y ella es adicta a las redes sociales.

euphoria-temporada-3-ya-tiene-fecha-hbo-confirma-su-estreno-para-primavera-de-2026.jpg

“Estoy convencido de que esta es nuestra mejor temporada hasta la fecha”, dijo Levinson. Incluso confirmó que Cassie y Nate se casan, prometiendo una noche “inolvidable”.

Personajes en nuevas etapas de vida

Levinson adelantó dónde están varios personajes tras el salto temporal:

Jules estudia arte y enfrenta dudas sobre su carrera.

Maddy se mudó a Hollywood y trabaja en una agencia de talentos.

Halloween-Pop-Culture-Costumes-2022-Maddy-from-Euphoria-090722-951856adae3340129782a36d6a47eaf1.jpg

Lexi se convierte en asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone.

Rue intenta sobrevivir y pagar sus deudas, en una etapa más oscura y compleja.

La temporada constará de ocho episodios, con una narrativa más madura enfocada en adicciones, relaciones tóxicas y el impacto de la fama digital.

Regresos, ausencias y un elenco renovado

El elenco principal regresa en su mayoría: Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie, Sydney Sweeney y Colman Domingo, entre otros.

EH UNA FOTO - 2025-12-03T140845.659.jpg

Habrá ausencias notables:

Angus Cloud (Fezco), fallecido en 2023.

Barbie Ferreira (Kat), quien dejó la serie en 2022.

Storm Reid, confirmada como ausente en esta temporada.

EH UNA FOTO - 2025-12-03T141320.744.jpg

Los nuevos fichajes incluyen nombres de peso: Rosalía, Sharon Stone, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Toby Wallace, entre muchos otros.

El largo camino hacia su estreno

La producción inició en enero de 2025 y concluyó en noviembre del mismo año. El retraso se debió a huelgas de guionistas y actores de 2023, reescrituras importantes del guion, ajustes en el elenco y logística

f.elconfidencial.com_original_5b7_fe3_08e_5b7fe308e23733088f6efaa0a1d97822.jpg

Una posproducción extensa para mantener la estética visual característica de la serie

Aunque no está confirmado, diversas declaraciones apuntan a que la temporada 3 podría ser la última. 


