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Temporada 3 de 'Euphoria' rompe récords de audiencia

La tercera temporada acumula una audiencia global de 25 millones de espectadores, cifra que representa un crecimiento del 17% respecto a la entrega anterior

  • 04
  • Junio
    2026

El desenlace de la aclamada serie de HBO, "Euphoria", se convirtió en un fenómeno televisivo al reunir 8,7 millones de espectadores en Estados Unidos durante sus primeros tres días de emisión, consolidando a la producción como uno de los mayores éxitos recientes de la plataforma.

Además, la tercera y última temporada acumula hasta el momento una audiencia global de 25 millones de espectadores, cifra que representa un crecimiento del 17% respecto a la entrega anterior, de acuerdo con datos difundidos por HBO.

El estreno y el final superaron las expectativas

El primer episodio de la temporada final registró 8.5 millones de espectadores en sus primeros tres días, lo que significó un incremento del 44% en comparación con el estreno de la segunda temporada.

Por su parte, el capítulo final, titulado "In God We Trust", consiguió una audiencia 2% superior a la registrada por el episodio inaugural de esta última entrega, demostrando el interés que generó el desenlace de la historia.

Una producción marcada por retrasos y pérdidas

La realización de la temporada final enfrentó diversos obstáculos, entre ellos las huelgas de Hollywood de 2023, los compromisos profesionales adquiridos por varios integrantes del elenco y algunos ajustes creativos impulsados por su creador, Sam Levinson.

A estos factores se sumó la muerte de Angus Cloud, uno de los actores principales de la serie, hecho que impactó tanto a la producción como a millones de seguidores alrededor del mundo.

Una historia basada en experiencias personales

Inspirada parcialmente en las vivencias de Sam Levinson, "Euphoria" narra la vida de un grupo de estudiantes de secundaria que enfrentan problemas relacionados con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las relaciones personales y el impacto de las redes sociales.

Tras convertirse en un fenómeno cultural y de audiencia, la serie se despide dejando una huella importante en la televisión contemporánea y en el catálogo de HBO.


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