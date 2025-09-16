Se estrenará la temporada 3 de Euphoria en primavera de 2026

Luego de meses de especulación y largas pausas en la producción, se confirmó que la tercera temporada de Euphoria se estrenará en la primavera de 2026.

Aunque aún no se ha revelado el día exacto, el anuncio ha generado entusiasmo entre los seguidores, que llevaban más de dos años aguardando novedades.

Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y otros integrantes del reparto principal volverán a interpretar a sus personajes en esta nueva entrega.

La propia Sweeney adelantó hace unos meses que la historia será “más desquiciada” que las anteriores, lo que ha elevado la expectación sobre el rumbo de la serie.

Cabe señalar que la producción sufrió retrasos por distintas razones: las huelgas en Hollywood, conflictos en las agendas de los actores, la pérdida de miembros del elenco y el tiempo necesario para mantener el distintivo estilo narrativo y visual que ha caracterizado a la historia desde su inicio.

Entre las novedades de esta temporada, se anticipa un salto temporal que llevará a Rue, Jules, Cassie y los demás protagonistas más allá de la secundaria.

La trama explorará cómo enfrentan los retos y dilemas de la vida adulta, marcando un cambio significativo en el enfoque de la serie.

Para los fans, esta nueva etapa representa un momento clave: Euphoria dejará de centrarse exclusivamente en el drama adolescente y se abrirá a temáticas más complejas, consolidándose como una de las producciones más influyentes de la última década.