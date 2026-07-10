'Moana' recauda 4.5 millones en preestrenos en EUA

La versión live action de "Moana" inició con 4.5 millones de dólares en preestrenos y apunta a un debut de entre 60 y 65 millones este fin de semana

La adaptación de acción real de Moana, producida por Disney, comenzó su recorrido en la taquilla de Estados Unidos con una recaudación de 4.5 millones de dólares durante las funciones de preestreno del jueves.

La película está protagonizada por Catherine Laga'aia como Moana, mientras que Dwayne Johnson retoma el papel de Maui, personaje al que también dio vida en la cinta animada estrenada en 2016.

Las previsiones para su primer fin de semana

Las proyecciones apuntan a que la película podría recaudar entre 60 y 65 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera. Sin embargo, algunos análisis son más conservadores y estiman un estreno cercano a los 40 millones de dólares.

Un resultado por debajo de esa cifra complicaría el panorama para la producción, cuyo presupuesto asciende a 250 millones de dólares, sin contar los gastos destinados a la campaña mundial de promoción.

En el mercado internacional, se espera que la cinta sume entre 70 y 75 millones de dólares adicionales, lo que podría fortalecer su desempeño comercial.

Preestrenos similares a otras producciones

Los 4.5 millones obtenidos por Moana en funciones previas son comparables con los resultados registrados por otras producciones recientes.

Lightyear: 5.2 millones de dólares en preestrenos y 50.6 millones en su debut.

Ghostbusters: Frozen Empire: 4.7 millones en preestrenos y 45 millones en su estreno.

El calendario también podría influir en el desempeño de la nueva película, ya que llega a los cines apenas dos años después del éxito de Moana 2, que recaudó 225 millones de dólares en su estreno durante el fin de semana de Acción de Gracias.

La película animada original, estrenada en 2016, obtuvo 680 millones de dólares en la taquilla mundial tras un debut de 56 millones.

Otros estrenos del fin de semana

La cartelera también recibe Evil Dead Burn, sexta entrega de la franquicia de terror de Warner Bros., que obtuvo 2.3 millones de dólares en preestrenos y aspira a recaudar entre 15 y 20 millones de dólares durante su primer fin de semana. Su presupuesto de producción fue de aproximadamente 20 millones de dólares.

Por su parte, The Invite, distribuida por A24 y dirigida por Olivia Wilde, busca una recaudación de entre 4 y 5 millones de dólares en su estreno nacional.

Entre las películas ya en exhibición, se espera que Minions & Monsters, líder de la taquilla la semana pasada, obtenga entre 17 y 22 millones de dólares en su segundo fin de semana, mientras que Toy Story 5 apunta a sumar entre 18 y 20 millones de dólares en su cuarta semana en cartelera.