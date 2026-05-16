Comienzan las audiciones para James Bond de la mano de Nina Gold

La búsqueda del próximo James Bond ya está oficialmente en marcha. Amazon MGM Studios inició en las últimas semanas el proceso de audiciones para elegir al nuevo rostro del espía más famoso del cine, marcando el arranque de una nueva etapa para una de las franquicias más emblemáticas de Hollywood.

El estudio confirmó que Nina Gold, una de las directoras de casting más prestigiosas de la industria y responsable de seleccionar elencos para gigantes como Game of Thrones, The Crown y Star Wars, liderará la elección del actor que reemplazará a Daniel Craig en Bond 26.

Amazon MGM señaló que, aunque no revelará detalles específicos durante el proceso, la búsqueda ya está en curso y habrá más información cuando llegue el momento adecuado.

¿Cuál es el perfil que buscan para el espía más famoso del cine?

De acuerdo con reportes de la industria, el estudio busca a un actor más joven, idealmente entre finales de sus 20 y principios de sus 30 años, con potencial para encarnar al personaje durante al menos tres o cuatro películas.

El próximo Bond deberá combinar el atractivo sexual clásico del personaje con carisma, sofisticación, elegancia y una presencia capaz de transmitir peligro, manteniendo la esencia creada por Ian Fleming pero adaptada a una nueva generación.

Esta visión alimenta las versiones sobre un posible reinicio o nueva etapa narrativa para la saga.

La próxima película estará dirigida por Denis Villeneuve, reconocido por Dune, La llegada y Sicario, mientras que Amy Pascal y David Heyman asumirán la producción.

El guion correrá a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva.

Durante CinemaCon, Courtenay Valenti, directora de cine de Amazon MGM, aseguró que el estudio está avanzando con “cuidado y profundo respeto” hacia el legado de Bond, subrayando que buscan construir un capítulo a la altura de la histórica franquicia.

Aunque el proceso apenas comienza, la especulación ya domina las apuestas y redes sociales.

Entre los principales favoritos aparecen Callum Turner, Harris Dickinson, Jacob Elordi y Aaron Taylor-Johnson, este último mencionado desde hace años como posible heredero del traje de 007.

También han surgido nombres como Theo James y Jack O’Connell, aunque por ahora ninguna opción ha sido confirmada.

¿Quién es Nina Gold?

La elección de Nina Gold refuerza la ambición de Amazon MGM.

Con más de tres décadas de trayectoria, Gold ha sido pieza clave en algunas de las producciones más exitosas de cine y televisión.

Su carrera incluye trabajos en Rome, Game of Thrones, The Crown, Chernobyl, Andor y múltiples entregas de Star Wars, donde eligió a Daisy Ridley como Rey.

También participó en filmes como Les Misérables, The Martian, The King’s Speech, 1917, Conclave y Hamnet, proyecto por el que fue nominada al histórico primer Óscar de casting en 2025.

Gold es reconocida por detectar talento, construir elencos sólidos y entender las exigencias de franquicias globales, cualidades fundamentales para una decisión que definirá el futuro de James Bond.

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