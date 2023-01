Exhibirán fotografías de McCartney en Londres

El cantautor Paul McCartney exhibirá en Londres algunas de las fotografías que él mismo tomó a sus colegas de Los Beatles.

Una serie de fotografías que no habían sido presentadas en público antes, tomadas por Paul McCartney cuando The Beatles alcanzaban el estrellato mundial, serán exhibidas en Londres.



La Galería Nacional de Retratos anunció que la exposición, titulada Eyes of the Storm, será parte de las celebraciones por la reapertura de la galería en junio, después de tres años de remodelaciones.



Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of The Storm, se inaugurará el 28 de junio y estará abierta al público hasta el 1 de octubre. Un libro que acompaña a la exhibición será publicado dos semanas antes en Estados Unidos y Gran Bretaña.



“Cualquiera que redescubre una reliquia o tesoro familiar se siente inmediatamente inundado con memorias y emociones, que pueden desatar asociaciones enterradas en la bruma del tiempo”, dijo McCartney en un comunicado.



“Esa fue exactamente mi experiencia al ver esas fotografías, todas tomadas en un periodo intenso de viaje de tres meses, que culminó en febrero de 1964. Fue una sensación maravillosa ser llevado de vuelta ahí.



“Este es mi propio registro de nuestro primer viaje enorme, un diario fotográfico de los Beatles en seis ciudades, comenzando en Liverpool y Londres, seguido de París ... y luego algo que nos pareció grande, nuestra primera visita como grupo a América”.