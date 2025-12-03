Cerrar X
escena_michael_jackson_91a77ec6d2
Escena

Anuncian apertura de un museo de Michael Jackson en Mónaco

En el museo sobre el 'Rey del Pop' se exhibirán cuadros pintados por el mismo Michael y otros objetos recolectados por su familia

  • 03
  • Diciembre
    2025

Jermaine Jackson, hermano de Michael, anunció la apertura de un museo en Mónaco sobre el "Rey del Pop", en el cual habrá cuadros pintados por el mismo Michael y otros objetos recolectados por su familia.

El anuncio se realizó en un centro comercial muy popular en el Principado, el cual tiene como dueño a un socio de Jermaine.

El museo será financiado por la Jackson Family Legacy Investments y estará dirigido por el cuarto de los diez hermanos de la familia, Jermaine Jackson.

Según el propio Jermanie, con este museo se busca poner en valor el legado artístico y cultural del "Rey del Pop".

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde estará ubicado el museo, así como la fecha de inauguración, pero se sabe que contará con unas 200 obras atribuidas a Michael Jackson, en una colección que con los años se irá enriqueciendo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

La_Toya_Jackson_3de93850e7
La Toya Jackson, hermana de Michael, preocupa por su delgadez
EH_CONTEXTO_2025_11_30_T103340_121_9bbc82d9c7
Gobernador encenderá pino navideño en Museo de Historia Mexicana
INFO_7_UNA_FOTO_5_441dd9192c
DIF Saltillo realiza recorrido en el Museo del Desierto
publicidad

Últimas Noticias

rechaza_caintra_98dd77bccb
Rechazan empresarios alza de impuestos del Paquete Fiscal 2026
carlos_ramirez_finanzas_tamaulipas_210b49f46f
Sigue sin definirse costo de placas y licencias en Tamaulipas
messi_mundial_2026_df61c20402
Dejaremos todo para defender la corona en el Mundial: Messi
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×