Exintegrantes de One Direction dan último adiós a Liam Payne

El 16 de octubre, el cantante británico y exmiembro de One Direction, Liam Payne, falleció trágicamente tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Las autoridades informaron que Payne, de 30 años, sufrió múltiples heridas y hemorragias internas que le provocaron la muerte, según el reporte preliminar de la autopsia.

Cabe señalar que Payne se encontraba en la capital argentina junto a su novia, Kate Cassidy, antes del trágico incidente.

El impacto de su muerte ha sido profundo para sus compañeros de One Direction, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su tristeza y rendirle un último homenaje.

Louis Tomlinson, uno de los integrantes más cercanos a Payne, compartió un emotivo mensaje donde describió el dolor de perder a un “hermano”. En su publicación, Tomlinson recordó los primeros días de la banda y cómo, desde el principio, Liam fue una figura admirada dentro del grupo.

“Estoy completamente devastado al escribir esto, pero ayer perdí a un hermano”, escribió Tomlinson en sus redes sociales, recordando con cariño a Payne como una persona positiva, divertida y bondadosa.

Louis expresó que desde que conoció a Liam, cuando apenas tenían 16 y 18 años respectivamente, sintió una profunda admiración hacia su talento.

Destacó que, en su opinión, Liam fue “la parte más esencial de One Direction”, por su impecable tono vocal y su capacidad como compositor.

Tomlinson también compartió su dolor por no haber podido despedirse adecuadamente de su amigo. En su mensaje, expresó su deseo de haber compartido más tiempo juntos, especialmente en el escenario.

“Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida”, afirmó el cantante británico, antes de concluir con una promesa: estar siempre disponible para Bear, el hijo de Liam, a quien describió como su sobrino.

Por su parte, Zayn Malik, quien fue el primer miembro de One Direction en abandonar la banda, también dedicó unas sentidas palabras a Payne.

A través de su cuenta de Instagram, Malik destacó la importancia que Liam tuvo en su vida durante los años que compartieron en la banda.

“Siempre estuviste ahí cuando más te necesitaba”, escribió Malik, recordando los momentos en que Payne lo apoyaba, especialmente cuando extrañaba su hogar siendo apenas un adolescente.

En su dedicatoria, Malik confesó que lamenta profundamente no haberle expresado su agradecimiento a Payne en vida y que daría lo que fuera por poder abrazarlo una última vez. “Espero que sepas lo amado que eres, estés donde estés”, concluyó su emotivo mensaje.

Además de las declaraciones individuales de los exintegrantes de One Direction, el grupo compartió un comunicado conjunto en sus redes sociales.

Firmado por Louis Tomlinson, Zayn Malik, Harry Styles y Niall Horan, el mensaje expresa la devastación del grupo por la pérdida de su compañero.

“Estamos devastados por la noticia... los recuerdos serán atesorados para siempre, lo extrañaremos terriblemente”, se puede leer en el comunicado.

