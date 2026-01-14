Sting ha pagado 800,000 dólares a exintegrantes de The Police

El bajista y exvocalista de The Police, Sting, ha pagado cerca de $800,000 dólares a sus excompañeros de la banda luego de que estos lo demandaran por presuntos impagos relacionados con los derechos digitales de las canciones del grupo, informó este miércoles su abogado.

Stewart Copeland, baterista, y Andy Summers, guitarrista, reclaman a Gordon Sumner —nombre real de Sting— y a su empresa Magnetic Publishing Limited más de $2 millones de dólares, cantidad que consideran correspondiente a “honorarios de arreglista”.

Durante la audiencia técnica ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales llevada a cabo este miércoles, el abogado de Sting, Robert Howe, señaló que su cliente ya había cubierto $800,000 dólares por “ciertos impagos históricos admitidos” desde que el proceso judicial comenzó a finales de 2024.

Origen del conflicto legal

La disputa entre Sting y sus excompañeros se remonta a la interpretación de varios acuerdos contractuales firmados por la banda desde finales de los años 70 y hasta 2016, luego de varios intentos fallidos por alcanzar un acuerdo extrajudicial.

El monto que aún queda por resolver asciende a aproximadamente $1,2 millones de dólares, y el proceso busca determinar si los pagos realizados hasta ahora cumplen correctamente con lo estipulado en dichos acuerdos.

El desacuerdo sobre los derechos digitales

En sus inicios, los integrantes de The Police acordaron que el compositor de una canción cedería 15% de los ingresos por derechos de autor a los otros dos miembros. No obstante, el conflicto surge por la forma en que ese acuerdo debe aplicarse a la explotación digital del catálogo musical.

Copeland y Summers sostienen que los llamados “ingresos mecánicos” deben incluir todas las formas de streaming y descargas digitales, mientras que Sting argumenta que los acuerdos originales solo se refieren a la manufactura de productos físicos, como vinilos y casetes.

Proceso judicial en curso

Esta vista preliminar, celebrada bajo la división de contratos y acuerdos comerciales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales y presidida por el juez Robert Graham Bright, concluirá este jueves. El juicio completo se celebrará en una fecha posterior aún por definir.

El legado de The Police

The Police se formó en 1977 y permaneció activo hasta 1986, periodo en el que vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. Posteriormente, la banda se reunió en 2007 para una única gira mundial que finalizó en 2008.

Actualmente, el grupo cuenta con más de 50 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, donde canciones emblemáticas como "Every Breath You Take" superan las 3 mil millones de reproducciones.

Comentarios