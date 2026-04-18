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Zayn Malik habría golpeado a Louis Tomlinson durante docuserie

Los exintegrantes de One Direction habrían tenido un enfrentamiento físico durante la grabación de una docuserie para Netflix, según medios británicos

  • 18
  • Abril
    2026

Los exintegrantes de la banda One Direction, Zayn Malik y Louis Tomlinson presuntamente protagonizaron un altercado físico frente a miembros del equipo de producción de una docuserie para Netflix, lo que según generó consecuencias dentro del proyecto, de acuerdo con medios británicos.

¿Qué se dice sobre el supuesto incidente?

Según los reportes, Louis Tomlinson habría reaccionado a un comentario hecho por Zayn Malik, lo que derivó en un intento de confrontación que terminó en un golpe en el rostro.

Las mismas versiones señalan que el cantante llevaba anillos al momento del supuesto impacto, lo que habría provocado un corte en la cabeza de Tomlinson. Posteriormente, se indica que el artista habría requerido atención médica e incluso presentado una posible conmoción cerebral.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado estos hechos ni se ha emitido postura oficial por parte de sus equipos.

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Un proyecto que buscaba su reencuentro

El incidente habría ocurrido durante la filmación de una docuserie producida por Netflix, la cual, según reportes previos, tenía como objetivo mostrar un reencuentro entre ambos artistas a través de recuerdos compartidos de su etapa en One Direction.

El proyecto también contemplaba abordar momentos clave en sus trayectorias personales y profesionales, incluyendo episodios sensibles dentro de la historia del grupo.

Rumores sobre cancelación del documental

Tras la difusión de esta información, ha surgido la versión de que la plataforma habría decidido cancelar el proyecto, el cual era descrito como una producción de alto presupuesto.

Sin embargo, esta supuesta cancelación tampoco ha sido confirmada por fuentes oficiales, por lo que se mantiene en el terreno de la especulación.

Otro de los elementos que ha alimentado los rumores es que, según usuarios en redes sociales, Louis dejó de seguir a Zayn en Instagram.

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