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Explica Pepe Aguilar ausencia de Majo en homenaje a Antonio

Durante un encuentro con medios de comunicación, el cantante rompió el silencio sobre la relación con su sobrina, Majo Aguilar y evitó hablar de su hija.

  • 04
  • Junio
    2026

Las recientes controversias que han rodeado a la familia Aguilar llevaron a Pepe Aguilar a romper el silencio y compartir una reflexión sobre los valores que, asegura, han guiado a su dinastía durante generaciones.

El cantante abordó las críticas dirigidas a su hija Ángela Aguilar, además de hablar sobre el legado de Antonio Aguilar y la posibilidad de colaborar con su sobrina Majo Aguilar.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el intérprete evitó profundizar en las polémicas relacionadas con la vida personal de Ángela Aguilar y Christian Nodal. En lugar de ello, recordó uno de los consejos más importantes que recibió de su padre, Antonio Aguilar.

Pepe Aguilar recuerda consejo de Antonio Aguilar

El cantante señaló que la enseñanza que marcó su vida estuvo relacionada con el amor por México y sus tradiciones. Según explicó, ese mensaje continúa vigente tanto para él como para las nuevas generaciones de su familia.

“Más que a mis hijos, un consejo que me dio mi papá es: ‘Siempre querer a México sobre todas las cosas. Respetar tu cultura, tus tradiciones, tu música’”.

Agregó que considera importante transmitir esa idea a todos los mexicanos, pues considera que el país cuenta con una riqueza cultural que debe preservarse.

“Eso, más que mis hijos, se los digo a los mexicanos y me lo digo a mí también para que no se nos olvide porque tenemos un país que vale la pena”.

¿Habrá colaboración entre Pepe y Majo Aguilar?

Otro de los temas abordados fue la ausencia de Majo Aguilar en ¡Que viva Antonio Aguilar!, el álbum homenaje lanzado el 28 de mayo para recordar el legado del llamado “Charro de México”, a 18 años de su fallecimiento.

Pepe Aguilar aclaró que no existe ningún distanciamiento con su sobrina y dejó abierta la posibilidad de compartir proyectos musicales en el futuro.

“Están muchos artistas, vamos a hacer mucho trabajo. Seguramente habrá más y Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro, seguramente estará. En este no estuvo, pero va a haber más”.

Sus palabras mantienen la expectativa entre los seguidores de la familia Aguilar, quienes esperan ver una colaboración entre ambos exponentes del regional mexicano en próximos proyectos.


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