Dos agentes migratorios dispararon durante tiroteo de Minneapolis

Las investigaciones sobre la muerte de Alex Pretti durante un tiroteo durante una redada migratoria en Minneapolis continúan y este martes, se reveló que al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habrían disparado en contra del enfermero de 37 años, esto según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregado al Congreso.

En el informe inicial, el cual fue citado por medios como CNN y CBS, se explica que los agentes de CBP forcejeaban con Pretti cuando un agente gritó "¡Tiene un arma!".

“Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti”, dice el documento citado por los medios.

Dentro del informe no se especifica si las balas disparadas por los agentes impactaron en Pretti, quien se encontraba en el suelo.

Pretti recibió cerca de 10 disparos a quemarropa el pasado sábado cuando intentaba defender a una mujer, la cual había sido empujada por un agente migratorio.

En el documento también se lee que “después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti”.

Sin embargo, a través de videos compartidos en redes sociales, se puede apreciar que el arma fue retirada de la cintura del enfermero, quien ya se encontraba en el suelo antes de recibir los disparos.

En los mismos metrajes también se puede observar que nunca empuñó el arma o intentó sacarla.

Este informe contradice el entregado el día del ataque, en donde se aseguraba que Pretti "se acercó" a los agentes de la CBP con un arma de fuego semiautomática de 9 mm, de acuerdo a un comunicado entregado el sábado.

Además, este nuevo documento también explica los momentos previos a la muerte del enfermero, cuando los agentes de CBP que realizaban un operativo fueron "abordados por dos mujeres que hacían sonar silbatos".

El informe entregado al Congreso este martes es una "revisión preliminar" realizada por la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP y es hasta el momento el relato oficial más completo sobre la muerte del enfermero, que ha desencadenado una oleada de indignación en todo el país e incluso llamados de atención de los republicanos.

