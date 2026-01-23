Podcast
Escena

Reportan fallas en preventa de BTS; ARMY explica cómo resolverlo

Fans denuncian bloqueos y errores en durante la fila virtual; Profeco ofrece vías formales para presentar quejas y buscar conciliación si se vulneran derechos.

  • 23
  • Enero
    2026

La preventa ARMY para los conciertos de BTS en México arrancó con una alta demanda y una ola de inconformidades entre fans que, pese a contar con membresía activa, reportaron errores de acceso, bloqueos y fallas para ingresar a la fila virtual. 

¿Por qué no deja entrar a la preventa de BTS?

De acuerdo con información oficial, una de las principales razones por las que algunos usuarios no pueden acceder a la preventa ARMY es no haber completado correctamente el registro previo en Weverse, paso indispensable para que la membresía sea considerada válida dentro del sistema de venta.

Si el registro no quedó finalizado o no fue vinculado correctamente, el acceso puede ser restringido automáticamente, aun cuando la membresía esté activa. Este detalle ha sido señalado como uno de los factores que más incidieron en los bloqueos reportados.

Solución para poder acceder a la fila virtual de la preventa de BTS

Mediante redes sociales, Armys sugieren que al aparecer el aviso de "Esta venta es para fanáticos que se registraron con anticipación" es necesario picarle a cualquier lado de la pantalla y redireccionará al mapa donde se le puede dar refresh a la página.

Qué puede hacer el consumidor ante fallas en la preventa

Cuando una persona considera que sus derechos como consumidor fueron vulnerados durante un proceso de compra, existen mecanismos formales de defensa. En estos casos, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) cuenta con procedimientos para iniciar una conciliación.

Más allá de expresar la inconformidad en redes sociales, el consumidor puede optar por presentar una queja formal, lo que permite dejar constancia del problema y buscar una solución institucional.

Cómo presentar una queja ante Profeco

La queja puede presentarse de forma presencial en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana al domicilio del afectado. Para iniciar el trámite se solicita:

  • Nombre y domicilio del consumidor.
  • Identificación oficial.
  • Contrato, recibo o comprobante de compra, si se cuenta con él.
  • Nombre y domicilio del proveedor, o referencias para su localización.
  • Descripción clara del servicio y de los hechos que originaron la queja.

Con esta información, Profeco inicia un procedimiento de conciliación entre el consumidor y la empresa señalada.

Opción de queja en línea y desde el extranjero

También es posible iniciar el proceso por internet cuando la empresa está registrada en los sistemas de conciliación digital de Profeco, lo que puede agilizar la atención del caso mediante las plataformas Concilianet o Conciliaexprés

Para quienes se encuentran fuera del país y enfrentaron un incumplimiento por parte de una empresa mexicana, existe el Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero (CARE). En este caso, se debe enviar una carta breve con los hechos, datos personales y del proveedor, además de documentación que respalde la queja y enviarlos a extranjeros@profeco.gob.mx

 


Comentarios










