Exponen presunta relación de Belinda con hijo de 'El Chapo'

La periodista de investigación Anabel Hernández estrenó su podcast llamado Narcosistena y en durante el primer episodio se reveló un presunto vínculo entre Belinda e Iván Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En el capítulo ¿Quiénes son Los Chapitos? la comunicadora compartió que una de sus fuentes le reveló que la cantante tuvo una relación cercana con El Chapito, líder del Cártel de Sinaloa.

"Con mucha cautela y tacto, Mini Lic me dijo 'No estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, él presumía'”, dijo la periodista en el podcast citando a Dámaso López Serrano.

Él formaba parte del Cártel de Sinaloa y era cercano a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre ellos, Iván Archivaldo.

"¿Iván Salazar le decía a usted que estuvo con Belinda, la cantante?”, cuestionó Anabel Hernández a su invitado, el Mini Lic, quien le respondió que sí.

"¿En qué circunstancias? ¿Recuerda la época en que Iván le contó esto?", volvió a preguntar Hernández.

"Era cuando éramos amigos, no recuerdo el año, pero pues él presumía que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que al final terminaron como amigos", agregó Serrano.

En 2017, López Serrano se declaró culpable de tráfico de drogas y confesó ser el autor intelectual de 15 asesinatos y más de 20 secuestros a nombre de la organización del Pacífico.

La oficina de relaciones públicas de la cantante se pronunció en contra de tales comentarios y dijeron desconocer completamente esa información que no tiene veracidad.

