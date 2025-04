Katy Perry aterriza en Monterrey con show de otro planeta

Como no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, hoy regresa a la Ciudad la cantante Katy Perry, quien viene dispuesta a ofrecer un espectáculo que dejará con la boca abierta a quienes tengan la oportunidad de verlo.

Y es que la estrella del pop internacional se ha asegurado de que su nuevo show, parte de su "The Lifetimes Tour", no sólo incluya sus más grandes éxitos y las nuevas canciones, sino lo más avanzado de la tecnología.

Será en la Arena Monterrey donde hoy y mañana estará frente a frente con los regios, pero también con fans de otras partes del país, quienes viajaron a Monterrey solo para ser parte del evento, que se distingue por su concepto innovador.

El espectáculo tiene una impresionante producción inspirada en mundos futuristas, ciencia ficción y videojuegos clásicos, llena de tecnologías holográficas y efectos especiales.

El concepto del show se ve reflejado en el vestuario, las coreografías, la escenografía y en otros elementos que le permitieron a la esposa del actor Orlando Bloom dar rienda suelta a su imaginación.

Katy ha tenido un año muy activo, no sólo con su regreso a los escenarios, sino también tras su participación en un vuelo espacial turístico con Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos.

Esta experiencia personal de “ver la Tierra desde el espacio”, como ella misma lo expresó, también influyó en el concepto artístico de su nueva gira.

Con este tour, no sólo festeja su trayectoria, sino que también marca un punto de renovación creativa, según lo ha dicho.

Se espera que sus dos shows en la Arena Monterrey sean memorables, pues desde que anunció que llegaría con su gira a México, sus fans han mostrado gran entusiasmo por su regreso al país.

Comentarios