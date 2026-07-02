Fallece Don Ramiro Cavazos, fundador de Los Donneños

Don Ramiro destacó como compositor de más de 250 canciones y fue impulsor de nuevos talentos a través de su sello discográfico

La música norteña está de luto. Este 2 de julio se confirmó el fallecimiento de Don Ramiro Cavazos a los 99 años de edad, uno de los máximos referentes del género y fundador del legendario dueto Los Donneños. La noticia fue dada a conocer por su familia y rápidamente generó muestras de cariño y reconocimiento por parte de artistas y seguidores.

Una trayectoria de más de siete décadas en la música

Originario de Los Ramones, Nuevo León, Don Ramiro dedicó más de siete décadas a la música. Junto a Mario Montes formó Los Donneños a finales de la década de los 40, agrupación que se convirtió en un referente de la música norteña y del sonido tex-mex tanto en México como en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera grabó temas que hoy forman parte del repertorio clásico del regional mexicano, como “Flor de Capomo”, “El Polvorete”, “Amor con amor se paga” y “Canción Mixteca”, además de participar en producciones de la Época de Oro del cine mexicano.

Además de su trayectoria como intérprete, Don Ramiro destacó como compositor de más de 250 canciones y fue impulsor de nuevos talentos a través de su sello discográfico, dejando una huella imborrable en la historia de la música norteña. En 2007 fue reconocido con su ingreso al Texas Conjunto Music Hall of Fame, en honor a su legado artístico.

El regional mexicano despide a uno de sus grandes referentes

Hasta el momento, la familia no ha informado las causas oficiales de su fallecimiento. Sin embargo, diversos artistas y agrupaciones del regional mexicano ya expresaron sus condolencias y recordaron a Don Ramiro como uno de los pilares que ayudó a construir el sonido de la música norteña.