Fallece Michael Stone, actor y hermano mayor de Sharon Stone

El actor estadounidense Michael Stone, hermano mayor de la reconocida actriz Sharon Stone, falleció a los 74 años luego de enfrentar una prolongada enfermedad, informó la propia intérprete a través de sus redes sociales.

La noticia fue dada a conocer mediante un mensaje publicado en Instagram, firmado por Sharon Stone y sus hijos Roan, Laird y Quinn.

“Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido tras una larga enfermedad. Le deseamos paz”, escribió la actriz en un breve pero emotivo mensaje.

Hasta el momento, la familia no ha revelado oficialmente las causas del fallecimiento, sin embargo diversos reportes señalan que el actor enfrentaba complicaciones de salud relacionadas con el corazón.

Una carrera ligada al cine y la televisión

Michael Joseph Stone desarrolló una trayectoria artística de más de tres décadas en Hollywood. Su debut cinematográfico llegó en 1990 con la película End of the Night (“El fin de la noche”).

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 1995, cuando compartió pantalla con su hermana Sharon Stone en el western The Quick and the Dead (“Rápida y mortal”), cinta dirigida por Sam Raimi y protagonizada también por Gene Hackman, Russell Crowe y Leonardo DiCaprio.

Además de su participación en cine, Stone construyó una carrera constante en televisión con apariciones en producciones como CSI: Miami y The Bold and the Beautiful (“Belleza y poder”).

Entre sus trabajos cinematográficos también destacan Eraser (“Eliminador”) y Malevolence. Su última aparición en la pantalla grande ocurrió en 2022 con la película "Destinos opuestos", estrenada durante la pandemia.

La muerte de Michael Stone revive una etapa dolorosa para la familia Stone. Hace apenas tres años falleció Patrick Stone, hermano menor de Sharon, a los 57 años.

La tragedia familiar se profundizó luego de que el hijo pequeño de Patrick muriera meses antes a causa de una falla orgánica total, situación que impactó fuertemente al entorno cercano de la actriz.

Michael Stone era el mayor de los cuatro hermanos de la familia, integrada por Sharon, Patrick y Kelly Stone.

Además de compartir lazos familiares, Michael acompañó durante años a Sharon Stone en distintos eventos públicos y alfombras rojas en Hollywood.

Ambos fueron vistos juntos en celebraciones como la fiesta de los Oscar en la década de los noventa, además de diversas ceremonias relacionadas con la industria cinematográfica.

Tras darse a conocer la noticia, seguidores de la actriz y figuras del espectáculo comenzaron a expresar mensajes de condolencias en redes sociales para la familia Stone.

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