Fallece la cineasta y escritora estadounidense Eleanor Coppola

La documentalista y escritora Eleanor Coppola, esposa del director de cine Francis Ford Coppola, falleció este viernes a la edad de 87 años.

La artista falleció dentro de su casa en Rutherfor, California, en compañía de su familia, informó un representante suyo a los medios estadounidenses.

Eleanor se casó con Ford Coppola en 1963, un año después de que ambos se conocieran en el set de la película "Dementia 13", primer largometraje de Francis.

Así mismo, vivieron de un matrimonio de 61 años, teniendo como hijos a Sofia Coppola, reconocida directora de películas como María Antonieta, Lost in Translation, y la más reciente Priscilla; Roman Coppola, reconocido por sus frecuentes participaciones en películas de Wes Anderson como Viaje a Darjeeling, Fantastic Mr. Fox o Moonrise Kingdom, y del fallecido actor y productor Gian-Carlo Coppola.

La vida de Eleanor, como la matriarca de los Coppola, estuvo completamente impregnado de arte, cine y familia, cabe destacar que también es tía del actor estadounidense Nicolas Cage.

En 1979, Eleanor gano un Emmy por un documental que dirigió, "Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse", sobre la creación, polémica, de una de las mejores películas de su esposo, "Apocalypse Now".

Fue a partir de ese momento que la documentalista se centraría en los detrás de escena de películas dirigidas por su familia.Su proyecto más reciente implicó editar un documental sobre la película de 2006 de su hija Sofia Coppola, "Marie Antionette", protagonizada por Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rose Byrne y Jamie Dornan.

No obstante, Eleanor se estranría como directora de cine, a los 81 años, con la película de 2017 "Paris Can Wait", una comedia romantica portaginizada por Diane Lane y Alec Baldwin, para posteriormente hacer "Love Is Love Is Love" en 2020.

Pero más allá de la pantalla, Coppola también escribió dos libros y creó obras de arte, desde ilustraciones hasta fotografías e instalaciones a gran escala, que se han exhibido en todo el mundo.

