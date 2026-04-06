Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
craig_reedie_muere_0efd2bf5aa
Deportes

Fallece Craig Reedie, exvicepresidente del COI, a los 84 años

Craig Reedie, exlíder de la AMA y exvicepresidente del COI, falleció a los 84 años. Su legado marcó la lucha contra el dopaje y el impulso del deporte olímpico

  • 06
  • Abril
    2026

El dirigente deportivo escocés Craig Reedie, una de las figuras más influyentes del movimiento olímpico en las últimas décadas, falleció a los 84 años, informó el Comité Olímpico Internacional.

Reedie dejó una huella profunda en la gobernanza del deporte mundial, especialmente por su papel al frente de la Agencia Mundial Antidopaje entre 2014 y 2019, en un periodo marcado por escándalos de dopaje de alto perfil.

Trayectoria en la élite deportiva

Antes de convertirse en dirigente, Reedie tuvo una etapa como jugador de bádminton, representando a Gran Bretaña en competencias internacionales durante la década de 1960.

Su carrera administrativa comenzó en la Unión Escocesa de Bádminton, donde fue secretario y posteriormente presidente.

En 1981 dio el salto a la escena global al asumir la presidencia de la Federación Mundial de Bádminton, desde donde impulsó con éxito la inclusión de este deporte en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Protagonista en el movimiento olímpico

Reedie se integró al COI en 1994 y ocupó distintos cargos de relevancia, incluyendo su paso por la Junta Ejecutiva entre 2009 y 2012, posteriormente fue vicepresidente del organismo de 2012 a 2016.

También participó en comisiones clave relacionadas con marketing, ética, programa olímpico y evaluación de sedes, además de colaborar en la organización de eventos como Atenas 2004 y Pekín 2008.

Impulso a Londres 2012

Uno de los capítulos más importantes de su carrera fue su papel en la candidatura y organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Como presidente del Comité Olímpico Británico entre 1992 y 2005, trabajó activamente para llevar la justa a la capital inglesa.

Más tarde, fue director ejecutivo del comité organizador de Londres 2012, cargo que ocupó hasta la realización del evento.

En 2013 fue elegido presidente de la AMA, convirtiéndose en el tercer titular del organismo. Durante su gestión enfrentó uno de los mayores desafíos del deporte moderno: la revelación de un sistema de dopaje estructurado en Rusia.

Su liderazgo en ese periodo fue clave para reforzar los mecanismos de control y credibilidad en el deporte internacional.

A lo largo de su vida recibió múltiples distinciones, incluyendo su nombramiento como Comendador de la Orden del Imperio Británico en 1999, el título de caballero en 2006 y el de Caballero Gran Cruz en 2018.

En 2023 fue galardonado con la Orden Olímpica durante una sesión del COI en Bombay.

Tras su fallecimiento, la bandera olímpica ondeará a media asta durante tres días en la Casa Olímpica de Lausana, en señal de respeto.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, destacó su legado:

“Dedicó toda su vida al servicio del deporte y del Movimiento Olímpico. Fue un defensor inquebrantable de la integridad”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_24224330071426_6c531b9d43
Rechazan apelación; gimnasta de EUA tiene que regresar medalla
deuda_de_paridad_en_alcaldias_20_seran_ocupadas_por_mujeres_b678024e07
Deuda de paridad en alcaldías; 20% serán ocupadas por mujeres
publicidad

Últimas Noticias

casa_blanca_e7f8a54c01
Niega Casa Blanca planes de usar armas nucleares contra Irán
cadenas_iran_trump_c1a4e52fb6
Rodean miles en Irán plantas eléctricas ante amenazas de Trump
ciclismo_isaac_del_toro_2f255c37ed
Isaac del Toro se mantiene en el Top 10 general de la Itzulia
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×