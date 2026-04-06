Fallece Craig Reedie, exvicepresidente del COI, a los 84 años

El dirigente deportivo escocés Craig Reedie, una de las figuras más influyentes del movimiento olímpico en las últimas décadas, falleció a los 84 años, informó el Comité Olímpico Internacional.

Reedie dejó una huella profunda en la gobernanza del deporte mundial, especialmente por su papel al frente de la Agencia Mundial Antidopaje entre 2014 y 2019, en un periodo marcado por escándalos de dopaje de alto perfil.

Trayectoria en la élite deportiva

Antes de convertirse en dirigente, Reedie tuvo una etapa como jugador de bádminton, representando a Gran Bretaña en competencias internacionales durante la década de 1960.

Su carrera administrativa comenzó en la Unión Escocesa de Bádminton, donde fue secretario y posteriormente presidente.

En 1981 dio el salto a la escena global al asumir la presidencia de la Federación Mundial de Bádminton, desde donde impulsó con éxito la inclusión de este deporte en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Protagonista en el movimiento olímpico

Reedie se integró al COI en 1994 y ocupó distintos cargos de relevancia, incluyendo su paso por la Junta Ejecutiva entre 2009 y 2012, posteriormente fue vicepresidente del organismo de 2012 a 2016.

También participó en comisiones clave relacionadas con marketing, ética, programa olímpico y evaluación de sedes, además de colaborar en la organización de eventos como Atenas 2004 y Pekín 2008.

Impulso a Londres 2012

Uno de los capítulos más importantes de su carrera fue su papel en la candidatura y organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Como presidente del Comité Olímpico Británico entre 1992 y 2005, trabajó activamente para llevar la justa a la capital inglesa.

Más tarde, fue director ejecutivo del comité organizador de Londres 2012, cargo que ocupó hasta la realización del evento.

En 2013 fue elegido presidente de la AMA, convirtiéndose en el tercer titular del organismo. Durante su gestión enfrentó uno de los mayores desafíos del deporte moderno: la revelación de un sistema de dopaje estructurado en Rusia.

Su liderazgo en ese periodo fue clave para reforzar los mecanismos de control y credibilidad en el deporte internacional.

A lo largo de su vida recibió múltiples distinciones, incluyendo su nombramiento como Comendador de la Orden del Imperio Británico en 1999, el título de caballero en 2006 y el de Caballero Gran Cruz en 2018.

En 2023 fue galardonado con la Orden Olímpica durante una sesión del COI en Bombay.

Tras su fallecimiento, la bandera olímpica ondeará a media asta durante tres días en la Casa Olímpica de Lausana, en señal de respeto.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, destacó su legado:

“Dedicó toda su vida al servicio del deporte y del Movimiento Olímpico. Fue un defensor inquebrantable de la integridad”.

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