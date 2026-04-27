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Nuevo León

Fallece Luis Santos de la Garza, pilar de la democracia en México

El abogado y promotor de la democracia falleció a los 104 años y durante su vida impulsó la transición electoral y la autonomía ciudadana en el país

  • 27
  • Abril
    2026

Nuevo León y la comunidad jurídica de México despiden a una de sus figuras más emblemáticas: el abogado Luis Santos de la Garza, quien falleció este lunes a los 104 años.

Reconocido no solo por su trayectoria legal como fundador del despacho Santos Elizondo, sino también por ser un arquitecto incansable de la transición democrática en el país.

Santos de la Garza fue mucho más que un litigante. Como representante del empresariado regiomontano, consolidó una carrera basada en la ética y el rigor profesional.

Sin embargo, su impacto más profundo se sintió en la esfera pública.

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Como uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León, se convirtió en el motor de una lucha generacional por la transparencia electoral.

Fue uno de los principales impulsores de la autonomía ciudadana en los comicios, defendiendo la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE.

Bajo su guía estratégica, el PAN alcanzó hitos históricos, como la primera victoria electoral en la entidad en 1973, con el triunfo de Luis J. Prieto en la alcaldía de San Nicolás de los Garza.

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A lo largo de su vida, Santos de la Garza sostuvo que la política no era una opción, sino un deber. Su filosofía quedó plasmada en su libro biográfico “Diezmo Ciudadano”, escrito por el historiador César Salinas.

“La decisión de participar en la cosa pública debe seguir en todo ciudadano”, afirmaba Santos de la Garza con convicción.

Durante la presentación de dicha obra, tras haber cruzado la barrera del siglo de vida, el abogado expresó su deseo de que su trayectoria sirviera de inspiración para la juventud mexicana.

“A esta edad, más de un siglo, que se recompense a los que hemos luchado por el país; que esto sea un estímulo para las nuevas generaciones”.

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Con su partida, desaparece uno de los últimos testigos y protagonistas que transformó el sistema electoral mexicano, dejando un ejemplo de congruencia cívica para el estado.

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