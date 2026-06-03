Fallece Peabo Bryson, referente del R&B, a los 75 años

El cantante estadounidense Peabo Bryson, reconocido mundialmente por interpretar algunos de los duetos más exitosos de las películas animadas de Disney y por construir una destacada trayectoria dentro del R&B, falleció a los 75 años de edad días después de sufrir un derrame cerebral.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que destacaron el impacto que tuvo el artista a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

"Si bien tenemos el corazón roto, encontramos consuelo al saber cuánto amaban a Peabo y a cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música vivirán por generaciones", expresó su familia.

El intérprete murió la noche del martes luego de permanecer bajo atención médica tras sufrir un derrame cerebral a finales de mayo.

Su fallecimiento se produjo cuando aún mantenía proyectos musicales en desarrollo y continuaba siendo una figura respetada dentro de la industria.

Aunque su carrera comenzó mucho antes de alcanzar fama internacional, Bryson quedó inmortalizado para millones de personas gracias a dos canciones que marcaron una época dentro del cine animado.

Junto a Celine Dion interpretó "Beauty and the Beast", tema principal de la película "La Bella y la Bestia", mientras que al lado de Regina Belle dio voz a "A Whole New World", la canción central de "Aladdin".

Ambas interpretaciones le valieron premios Grammy consecutivos y se convirtieron en referentes de la música cinematográfica de la década de 1990.

En particular, "A Whole New World" alcanzó un logro histórico al convertirse en la primera canción procedente de una película animada en llegar al primer lugar del Billboard Hot 100.

Sin embargo, reducir su legado únicamente a Disney sería ignorar una carrera que ya era ampliamente reconocida dentro del R&B antes de esos éxitos.

Una trayectoria de más de cinco décadas en la música

Nacido en Carolina del Sur, Peabo Bryson comenzó su carrera profesional durante la década de 1970 con el grupo Moses Dillard and the Tex-Town Display antes de emprender su camino como solista.

Con el paso de los años se consolidó como uno de los baladistas más importantes de su generación gracias a canciones como "Feel the Fire", "I'm So Into You", "If Ever You're in My Arms Again" y "Can You Stop the Rain".

Su capacidad vocal y estilo romántico lo convirtieron además en uno de los artistas más solicitados para grabar duetos. A lo largo de su carrera colaboró con figuras como Roberta Flack, Natalie Cole, Regina Belle y Celine Dion.

Entre esas colaboraciones destaca "Tonight, I Celebrate My Love", grabada junto a Roberta Flack, considerada una de las canciones románticas más emblemáticas de los años ochenta.

Seguía activo antes de su fallecimiento

La salud del cantante ya había enfrentado momentos delicados en años recientes. En 2019 sufrió un ataque cardíaco del que logró recuperarse por completo, permitiéndole regresar a los escenarios y continuar trabajando en nuevos proyectos.

En 2018 había lanzado "Stand for Love", su vigésimo primer álbum de estudio, producido por los reconocidos Jimmy Jam y Terry Lewis. Además, participó en producciones teatrales como "The Wiz", "Raisin" y "Porgy and Bess".

De acuerdo con personas cercanas al artista, Bryson mantenía una profunda pasión por la música y continuaba desarrollando nuevos proyectos creativos antes de sufrir el derrame cerebral que terminó complicando su estado de salud.

La comediante y conductora Loni Love recordó recientemente una conversación que sostuvo con el cantante durante un crucero el año pasado, donde compartió historias sobre su trayectoria y habló del amor que mantenía por su profesión.

"Compartió historias increíbles, habló con pasión sobre su música y tenía un amor tan profundo por su oficio", escribió Love en redes sociales.

La familia informó que los detalles sobre el memorial y la celebración de la vida del artista serán dados a conocer en una fecha posterior.

Con su fallecimiento, la música pierde a una de las voces más reconocibles del R&B contemporáneo, un intérprete cuya obra acompañó historias de amor, películas emblemáticas y a varias generaciones de oyentes alrededor del mundo.

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