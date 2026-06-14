Fallece Taty Almeida, fundadora de Madres de Plaza de Mayo

La activista argentina Taty Almeida, una de las figuras más representativas de la lucha por los derechos humanos en Argentina y referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, falleció este domingo en Buenos Aires a los 95 años, poniendo fin a una vida marcada por la búsqueda de verdad y justicia tras la desaparición de su hijo durante los años previos a la última dictadura militar.

Almeida permanecía internada desde hacía varios días en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se confirmó su fallecimiento durante la tarde del domingo. Su partida generó una ola de mensajes de reconocimiento de organizaciones sociales, instituciones y figuras de la vida pública que destacaron su compromiso con la memoria y los derechos humanos.

De maestra a símbolo de la lucha por los desaparecidos

Nacida en Buenos Aires en 1930 bajo el nombre de Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, Tati Almeida desarrolló inicialmente una vida alejada del activismo político. Sin embargo, su historia cambió radicalmente en 1975 tras la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, quien trabajaba como periodista y estudiaba Medicina.

La búsqueda de respuestas la llevó a unirse a otras mujeres que enfrentaban la misma tragedia: la desaparición de sus hijos en un contexto de creciente represión política. Con el paso de los años se convirtió en una de las integrantes más reconocidas de Madres de Plaza de Mayo, organización que se transformó en un símbolo internacional de resistencia frente a las violaciones de derechos humanos.

A pesar de las décadas transcurridas, el paradero de Alejandro Almeida nunca fue esclarecido, una herida que acompañó a la activista durante toda su vida y que fortaleció su compromiso con la causa de los desaparecidos.

Una voz que trascendió generaciones

Con el paso del tiempo, Tati Almeida se consolidó como una de las voces más respetadas dentro del movimiento de derechos humanos en Argentina. Su militancia no se limitó únicamente a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, sino que también respaldó diversas causas sociales vinculadas con la igualdad, los derechos de las mujeres, la protección del medio ambiente y la defensa de sectores vulnerables.

Su presencia en marchas, actos públicos y actividades educativas la convirtió en una referencia para nuevas generaciones de activistas, quienes encontraron en ella un ejemplo de perseverancia y compromiso cívico.

Incluso en los últimos años, Almeida continuó participando activamente en eventos relacionados con la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos, insistiendo en la importancia de mantener viva la lucha iniciada por las Madres décadas atrás.

Reconocen el legado de una figura histórica

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diversas organizaciones y personalidades destacaron el legado que deja una de las últimas integrantes de la generación fundadora de Madres de Plaza de Mayo.

Durante sus últimas apariciones públicas, Almeida había señalado que la responsabilidad de mantener viva la lucha ya estaba siendo asumida por nuevas generaciones, mostrando confianza en la continuidad de las causas que marcaron su vida.

Su historia quedó ligada de manera inseparable a uno de los capítulos más dolorosos de la historia argentina, pero también a la construcción de un movimiento que trascendió fronteras y se convirtió en referente mundial en la defensa de los derechos humanos.

Con su fallecimiento, Argentina pierde a una de las voces más emblemáticas de la memoria colectiva, aunque su legado permanecerá ligado a la búsqueda de justicia y a la lucha de miles de familias que aún reclaman respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.

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