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Famosos celebran la Pascua con estilo y tradición

Los famosos cumplen con la tradición del Domingo de Pascua al celebrar en familia, buscando coloridos huevitos y usando orejas de conejo

  • 05
  • Abril
    2026

Llegó la Pascua y con ella las celebraciones de los famosos, quienes cumplieron con la tradicional búsqueda de huevos de colores junto a los más pequeños de la familia.

Paris Hilton compartió imágenes junto a sus pequeños hijos, quienes lucieron emocionados mientras hacían la búsqueda. Por su parte, Mariah Carey posó hasta con el Conejo de Pascua.

1. Paris Hilton.jpg

El matrimonio de David y Victoria Beckham mantuvo su estilo sofisticado, compartiendo retratos familiares donde las clásicas orejas de conejo no faltaron.

4. David Beckham.jpg

Hailey Bieber también posó con orejas durante la primera Pascua de su hijo, Jack Blues, documentando los detalles de su recolección de dulces. Al mismo tiempo, estrellas del pop como Sabrina Carpenter, Jennifer Lopez y Kelly Osbourne también se sumaron a la tendencia.

6. Hailey Bieber.jpg

Con estas publicaciones, las celebridades no solo marcaron la pauta de las tendencias decorativas de la primavera, sino que consolidaron la Pascua como una de las fechas más mediáticas y esperadas del calendario del entretenimiento.

Más famosos celebrando la Pascua

Kelly Osbourne

10. Kelly Osbourne.jpg

Jennifer Lopez

2. Jennifer López.jpg

Mariah Carey

3. Maria Carey.jpg

Sabrina Carpenter

5. Sabrina Carpenter.jpg

Emma Roberts

8. Emma Roberts.jpg


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