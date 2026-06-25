Cantantes, actores y conductores se sumaron a los festejos ante República Checa, resultado con el que el Tricolor cerró la fase de grupos invicta

Inicio / Escena / Famosos celebran paso perfecto de México en el Mundial 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a todo lo que da y las acciones de la Selección Mexicana, ni se diga, ¡está imparable!

Este miércoles, en el partido contra República Checa, el equipo de casa hizo historia, al vencer 3-0 y concluir la fase de grupos con tres victorias.

Eso dio pie a una gran celebración, de la que formaron parte diferentes personalidades del entretenimiento en México, entre cantantes, actores y conductores.

Todos hicieron un espacio en su apretada agenda para ir a apoyar al conjunto azteca, que sigue sorprendiendo en la cancha y dando alegría a los mexicanos.