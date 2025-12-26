Podcast
Escena

Famosos celebran la Navidad con todo el glamour

Desde Reese Witherspoon a Joan Collins, varias son las estrellas que compartieron en sus redes sociales cómo están esperando estos ansiados días y sus festejos

  • 26
  • Diciembre
    2025

Con la llegada de la Navidad, hay varios famosos que se preparan a lo grande para celebrar uno de los días más mágicos del año. Con lujosas y extravagantes decoraciones en sus hogares, desde Reese Witherspoon a Joan Collins, varias son las estrellas que compartieron en sus redes sociales cómo están esperando estos ansiados días y sus festejos.

Kim Kardashian no solo decoró toda su casa en tonos de blanco, sino que compartió distintas postales junto a sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm.

gasw.jpg

Desde hace 31 años, cada diciembre, Mariah Carey se posiciona en la cima de las listas de reproducción y con cada Navidad su cuenta bancaria crece exponencialmente.

“All I Want For Christmas Is You” se estrenó en 1994, en el cuarto álbum de estudio de la cantante, titulado Merry Christmas, que se convirtió inmediatamente en un éxito mundial y su popularidad jamás mermó. Carey es, sin dudas, la reina de la Navidad.

rthds.jpg

Reese Witherspoon compartió una serie de fotografías junto a sus seres queridos, en la previa de la Navidad. Siempre sonriente, la actriz celebrará junto a su familia y con amigos. En una de las postales se la ve con su gran compañera de aventuras, Laura Dern.

gxsnd.jpg


Comentarios

Etiquetas:
