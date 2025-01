Fans piden cancelar a Grupo Frontera por supuesto apoyo a Trump

Grupo Frontera, la exitosa banda de música regional mexicana, se encuentra en el ojo del huracán luego de que en redes sociales se viralizara un video de "La Abuela Frontera", familiar de uno de los integrantes, aparentemente celebrando el triunfo de Donald Trump en las elecciones de EUA.

Este hecho generó una ola de críticas, ya que muchos seguidores consideran que la agrupación, con fuertes raíces latinas, no debería mostrar apoyo a un político cuyas políticas han afectado a la comunidad migrante.

Grupo Frontera, originario de Edinburg, Texas, ha logrado gran reconocimiento con éxitos como "No Se Va", pero ahora enfrenta una crisis en su imagen.

En plataformas como Instagram, X y TikTok, miles de internautas han expresado su descontento, argumentando que la banda traiciona a su comunidad al no deslindarse de Trump.

En la sección de comentarios de sus publicaciones, que acumulan más de 2.3 millones de seguidores, abundan mensajes negativos, con algunos fans amenazando con dejar de seguirlos y boicotear su música.

i will no longer support groupo frontera because, how are you voting for Trump while being latino? mind you I live in their surrounding era and it’s heavily latino populated too like??? pic.twitter.com/5leVO0gT90