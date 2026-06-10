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Fans teorizan reconciliación con Peso Pluma tras post de Kenia

Una publicación de Kenia OS con la canción 'Dime si vas a volver' de Bad Bunny reavivó los rumores de una posible reconciliación entre ambos

  • 10
  • Junio
    2026

La separación entre Kenia OS y Peso Pluma parecía haber quedado completamente aclarada después del comunicado conjunto en el que ambos confirmaron el fin de su relación.

Sin embargo, una reciente publicación de la cantante mexicana ha provocado una nueva ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes ahora han comenzado a hacer teorías sobre una posible reconciliación entre ambos.

Y es que, aunque la ruptura parecía definitiva, los rumores sobre un posible regreso comenzaron a tomar fuerza después de que Kenia OS reapareciera en Instagram con una publicación que llamó la atención de sus fans.

Lo que sus seguidores interpretaron como una pista fue que la intérprete compartió un video grabado dentro de una camioneta acompañado por la canción “Dime si vas a volver” de Bad Bunny.

Y aunque en ningún momento mencionó a Peso Pluma, usuarios interpretaron la elección musical como una posible indirecta relacionada con su expareja.

Luego de esto, las especulaciones crecieron aún más luego de que el periodista Gabo Cuevas asegurara haber recibido información sobre un supuesto acercamiento por parte del cantante.

Me contó una fuente fidedigna que Kenia Os y Peso Pluma se están reconciliando. Él la está buscando. Le mandó arreglo buchón en su departamento de la Ciudad de México. Kenia es la que no cede”, afirmó.

Hasta el momento, ni Kenia OS ni Peso Pluma han confirmado dicha versión.

Fans encuentran más 'pistas' en redes sociales

Además del video publicado por la cantante, algunos seguidores han señalado otros detalles que alimentan las teorías de reconciliación.

Entre ellos, destacan que Peso Pluma aún conserva fotografías y videos junto a Kenia OS en sus perfiles sociales y que tampoco ha dejado de seguirla.

Aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre un posible regreso, estos indicios han sido suficientes para que los fans mantengan viva la esperanza de una segunda oportunidad para una de las parejas más comentadas de la música mexicana.

La ruptura fue confirmada tras polémica en el aeropuerto

El comunicado de su ruptura, la cual fue por decisión mutua, llegó después de semanas de rumores sobre su separación y tan solo pocos días después de un encuentro incómodo entre Kenia OS y representantes de medios de comunicación en el AICM.

Durante ese momento, la cantante evitó responder preguntas relacionadas con el cantante, lo que derivó en un altercado entre integrantes de su equipo y algunos reporteros.

Mientras tanto, seguidores de ambos artistas ya habían comenzado a notar una disminución considerable en sus interacciones públicas y en las publicaciones que solían compartir juntos en redes sociales.


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