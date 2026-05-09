Paul y Ringo vuelven juntos: así suena 'Home To Us'

Más de medio siglo después de revolucionar la música con The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr volvieron a unir fuerzas en “Home To Us”, un tema inédito que representa su primer dueto oficial alternando líneas vocales, un acontecimiento que ha emocionado a millones de seguidores alrededor del mundo.

La canción fue publicada el 8 de mayo como segundo sencillo de The Boys of Dungeon Lane, el nuevo álbum de estudio de McCartney, que llegará el próximo 29 de mayo y marcará su regreso discográfico con material inédito tras más de cinco años.

The new and first duet by Paul McCartney and Ringo Starr, “Home To Us,” is out now!



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Aunque ambos músicos habían colaborado previamente en distintos proyectos, “Home To Us” destaca por ser la primera ocasión en que Paul y Ringo comparten el protagonismo vocal de esta forma, evocando inevitablemente la química que marcó una era irrepetible en la historia del rock.

Un homenaje íntimo a Liverpool y a sus raíces

Lejos de buscar una simple reunión nostálgica, “Home To Us” se presenta como una pieza profundamente personal.

La canción recorre los recuerdos de infancia de McCartney en Liverpool, particularmente en los barrios obreros donde creció antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la cultura popular.

Con una mezcla de calidez melódica, energía optimista y una sensibilidad emocional evidente, el tema retrata calles humildes, casas modestas y la vida cotidiana de una generación que encontró en esos escenarios sencillos el verdadero significado de hogar.

La letra gira en torno a la idea de que, aunque el entorno pudiera parecer duro o limitado desde fuera, para ellos era “nuestro hogar”, una frase que encapsula el espíritu del sencillo.

“Home To Us” fue producido por AndrewWatt, uno de los productores más solicitados de la música contemporánea, quien ayudó a dar forma a un sonido que mezcla nostalgia clásica con una producción moderna.

McCartney, fiel a su estilo multiinstrumentista, ejecuta buena parte de los instrumentos del tema, mientras que Ringo aporta batería y voces.

El sencillo también suma coros de Chrissie Hynde, líder de The Pretenders, y Sharleen Spiteri, vocalista de Texas, lo que añade nuevas texturas a una composición ya cargada de simbolismo.

“The Boys of Dungeon Lane”: el Paul más vulnerable

El lanzamiento también sirve como ventana al concepto general de The Boys of Dungeon Lane, un álbum descrito como uno de los trabajos más autobiográficos de McCartney.

El título hace referencia a una calle de Liverpool ligada a sus años de infancia, y el disco explora recuerdos, experiencias juveniles, relaciones tempranas y reflexiones sobre el paso del tiempo.

Según ha explicado el propio músico, muchas canciones nacen de escenas aparentemente simples, como caminar por callesindustriales, cargar libros o convivir con amigos antes de que el fenómeno Beatle transformara su destino para siempre.

El primer sencillo, “Days We Left Behind”, ya anticipaba este tono introspectivo, pero “Home To Us” profundiza aún más en esa mirada emocional hacia el pasado.

A sus 83 años, Paul McCartney demuestra una vez más su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad, mientras que Ringo Starr confirma que su presencia sigue siendo esencial para cualquier reencuentro con el universo Beatle.

Para los fans, “Home To Us” no solo representa una nueva canción, sino una conexión viva con una historia musical que definió generaciones.

El sencillo ha sido recibido como una celebración de amistad, memoria y permanencia artística, un recordatorio de que, incluso décadas después, la esencia de Liverpool y la unión entre Paul y Ringo continúan encontrando nuevas formas de emocionar al mundo.

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