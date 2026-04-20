Fans conmemora el Día Internacional de José José en CDMX

Decenas de mexicanos se reunieron este lunes en el Parque de la China para rendir homenaje al "Príncipe de la Canción", en el marco de su día a siete años de su fallecimiento.

En la colonia Clavería, en Ciudad de México, donde José José vivió parte de su juventud, admiradores de distintas generaciones se congregaron alrededor de su estatua para interpretar durante varias horas algunos de sus temas más emblemáticos, como "El Triste" y "La Nave del Olvido", en una jornada marcada por la nostalgia y el reconocimiento a su legado.

La fecha, celebrada cada 20 de abril, fue impulsada por sus propios fans en alusión a una frase de la canción "Me vas a echar de menos", y que con el paso de los años se ha consolidado como un punto de encuentro para recordar su trayectoria.

Durante el homenaje estuvo presente Ana Elena Noreña, quien fuera esposa del cantante entre 1976 y 1991, quien agradeció el cariño del público y destacó que la figura del intérprete sigue siendo “irrepetible”.

Entre los asistentes, historias personales reflejaron el impacto emocional de su música.

Algunos recordaron cómo sus canciones marcaron etapas clave de sus vidas, desde romances juveniles hasta momentos familiares, lo que explica por qué su repertorio sigue vigente.

El evento reunió a fans de todas las edades, varios de ellos vestidos de manera elegante en honor al estilo del cantante, mientras otros portaban imágenes y recuerdos del artista.

Para muchos, este tipo de encuentros demuestra que la influencia de José José permanece intacta, pues su música no solo forma parte de la memoria colectiva, sino que continúa transmitiéndose a nuevas generaciones que encuentran en sus letras una conexión emocional vigente.

Nacido en la Ciudad de México en 1948, José Rómulo Sosa Ortiz se consolidó como uno de los máximos exponentes de la balada romántica en América Latina y, a siete años de su muerte, su voz sigue resonando, confirmando su lugar como uno de los artistas más influyentes en la historia musical del país.

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