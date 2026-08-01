FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

La Fiscalía General de la República solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú

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La situación jurídica del empresario Raúl Rocha Cantú volvió a complicarse luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) promoviera una nueva orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

La nueva acción judicial surge en medio de una investigación federal que desde hace meses mantiene bajo escrutinio al empresario regiomontano, quien también es conocido por su participación como copropietario de la organización Miss Universo.

De acuerdo con la información difundida, la nueva orden de captura deriva de los avances obtenidos por las autoridades en las investigaciones relacionadas con las actividades financieras y empresariales de Rocha Cantú.

La FGR busca establecer el origen y destino de diversos recursos económicos que forman parte de una carpeta de investigación abierta por presuntas irregularidades financieras.

Las indagatorias incluyen el análisis de movimientos bancarios y operaciones económicas que actualmente son revisadas por autoridades federales.

Cuentas bancarias bajo revisión

Como parte de las diligencias, las autoridades también han impulsado el aseguramiento de cientos de cuentas bancarias presuntamente vinculadas al caso.

El objetivo es rastrear posibles operaciones financieras irregulares y determinar si existen elementos que acrediten la comisión del delito de lavado de dinero.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer detalles específicos sobre los montos investigados ni sobre las personas físicas o morales relacionadas con dichas cuentas.

Acusaciones previas siguen abiertas

La nueva acusación se suma a otras investigaciones que ya pesaban sobre el empresario.

En meses anteriores, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión dentro de una indagatoria relacionada con una presunta red de tráfico de combustible y armas que operaba entre México y Guatemala.

Diversos reportes periodísticos señalaron entonces que Rocha Cantú era investigado por supuestos vínculos con dicha estructura criminal, señalamientos que el empresario ha rechazado públicamente.

Además de las acusaciones por delincuencia organizada, las autoridades también han explorado posibles nexos con actividades de contrabando de combustible.

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado si la nueva orden de aprehensión ya fue ejecutada ni han informado sobre la situación procesal actual del empresario.

Tampoco existe una postura pública reciente por parte de la defensa legal de Rocha Cantú respecto a esta nueva acusación por presunto lavado de dinero.