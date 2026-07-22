Investiga FGR a dueño de club del futbol mexicano por lavado

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra José Carlos Vives Gómez, propietario de Piratas FC de la Liga de Expansión MX

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra José Carlos Vives Gómez, propietario de Piratas FC de la Liga de Expansión MX, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La carpeta de investigación abarca movimientos financieros realizados entre 2022 y 2024 y se centra en una estructura empresarial que, según las autoridades, involucra a diversas personas físicas y morales relacionadas con el entorno del club.

De acuerdo con la documentación analizada por la fiscalía, Vives Gómez es investigado en su calidad de socio y representante legal de la empresa CF Veracruzano, S.A. de C.V.

Revisan origen y destino de recursos

Las autoridades federales buscan determinar el origen de los recursos, el destino final del dinero y la identidad de los beneficiarios de diversas operaciones financieras realizadas a través de compañías presuntamente vinculadas entre sí.

La denuncia que dio origen a la investigación sostiene que la estructura corporativa habría sido utilizada para dividir funciones operativas y patrimoniales entre distintas empresas, una práctica que ahora es objeto de revisión por parte de los investigadores.

Además, el análisis incluye la revisión de movimientos corporativos, operaciones financieras y relaciones entre socios y representantes legales de las compañías involucradas.

Estadio Pirata Fuente, entre los activos revisados

Dentro de la investigación también figuran bienes y derechos relacionados con el Estadio Luis “Pirata” Fuente, uno de los activos que forman parte de las operaciones bajo escrutinio.

La Fiscalía detectó posibles inconsistencias en la administración de recursos, así como dudas sobre la trazabilidad de ingresos, activos y beneficios económicos generados por algunas de las empresas involucradas.

Además, se investiga una aparente desproporción entre la capacidad económica acreditada por algunos participantes y el valor de determinadas operaciones relacionadas con bienes de interés público.

La FGR precisó que la apertura de la carpeta no implica que exista responsabilidad penal acreditada contra José Carlos Vives Gómez o cualquier otra persona relacionada con el caso.

La institución subrayó que será necesario analizar información bancaria, fiscal, patrimonial y corporativa para determinar si existen elementos suficientes para sostener o descartar las presuntas irregularidades.

Por ahora, el procedimiento se mantiene en etapa de investigación.

El club enfrenta otros problemas legales

La indagatoria federal llega en un momento complicado para Piratas FC, que también enfrenta cuestionamientos administrativos relacionados con su identidad comercial.

Recientemente, un agente del Ministerio Público del Estado de México solicitó a la Federación Mexicana de Futbol revisar si el club incurrió en posibles irregularidades relacionadas con el uso de su logotipo.

A ello se suma la revisión de los trámites de registro de marca e imagen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), un requisito indispensable para diversos procesos de certificación y reconocimiento dentro del futbol profesional mexicano.