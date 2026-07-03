Aseguró que la detención de Gilda Susana Lozoya, responde exclusivamente a una investigación de la Fiscalía General de la República por el caso Agronitrogenados

Inicio / Nacional / FGR tiene pruebas contra Gilda Lozoya por fraude: Sheinbaum

Tras la detención de Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que obedece al cumplimiento de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agronitrogenados, y negó que exista un trasfondo político detrás del operativo.

La mandataria federal sostuvo que la carpeta de investigación corresponde exclusivamente a la Fiscalía y señaló que el Gobierno federal fue informado una vez que la captura ya se había concretado.

"Lo tiene que dar toda la información la Fiscalía. Es una detención de la Fiscalía General de la República", declaró.

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Explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por el fiscal general, la FGR cuenta con elementos que vinculan a Gilda Susana Lozoya con el presunto fraude relacionado con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

"Hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados", afirmó la presidenta.

Recordó que el caso deriva de la adquisición, por parte de Pemex, de una planta de fertilizantes previamente privatizada por Altos Hornos de México (AHMSA), operación que, según dijo, se realizó muy por encima de su valor real.

"Pemex la compra a un precio muy, muy alto, de más de 200 millones de dólares", señaló.

Añadió que la investigación iniciada por la Fiscalía alcanzó al empresario Alonso Ancira, quien recuperó su libertad tras comprometerse a reparar el daño ocasionado al Estado mexicano.

Sin embargo, indicó que el empresario únicamente cubrió una parte de los recursos pactados, por lo que el procedimiento judicial continúa abierto.

Vinculada con depósitos y operaciones financieras

Explicó que la investigación también involucra a Emilio Lozoya, quien era director general de Pemex cuando se concretó la compra de Agronitrogenados.

Precisó que, de acuerdo con las indagatorias ministeriales, su hermana aparece relacionada con operaciones financieras vinculadas al caso.

"Quien era director de Pemex entonces era Emilio Lozoya, que participa en este fraude, y la hermana está vinculada particularmente con depósitos y otros esquemas en donde la Fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella", sostuvo.

Enfatizó que la orden judicial ya existía desde tiempo atrás y únicamente fue ejecutada cuando Gilda Susana Lozoya ingresó al país.

Rechazó que la captura responda a una decisión política o a una acción impulsada por el Gobierno federal.

"No tiene nada que ver con un asunto político; de hecho, nosotros no fuimos informados de la detención hasta que ocurre", aseguró.

Además, insistió en que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre el avance de la investigación y los elementos de prueba que integran el expediente.

Harfuch explica cómo fue la captura

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la detención se realizó conforme a los protocolos establecidos para personas que cuentan con una orden de aprehensión vigente.

Detalló que las autoridades fueron notificadas previamente por la aerolínea sobre el arribo de Gilda Susana Lozoya a territorio nacional.

"Tenemos entendido, de lo que informó la Fiscalía General de la República, que la aerolínea notifica que viene en vuelo; tiene una ficha roja y una orden de aprehensión", explicó.

Indicó que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue el encargado de ejecutar la orden judicial directamente en el aeropuerto.

"Es un aeropuerto que está lleno de cámaras, no hay un lugar donde se pueda hacer una detención irregular. Quien aborda a la persona detenida es personal de la Agencia de Investigación Criminal y ahí mismo la ponen a disposición del Ministerio Público", afirmó.

La titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que el proceso continúa en manos de la FGR y subrayó que las investigaciones deberán seguir su curso conforme a derecho.