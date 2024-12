¿Fin del romance entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan?

Sabrina Carpenter, de 25 años, y Barry Keoghan, de 32, hace aproximadamente un año iniciaron un romance, que parecía de los más sólidos de Hollywood, sin embargo, todo indica que llegó a su fin.

"Ambos son jóvenes y están centrados en su carrera, por lo que han decidido tomarse un descanso", le dijo una fuente anónima a la revista People, este martes.

La cantante, de 25 años, y el actor, de 32, se vincularon románticamente por primera vez a finales del año pasado, antes de que se hiciera pública en febrero de este año.

La noticia se apoya también en un artículo de la página de chismes Gossip Girl Deuxmoi, que publicó hace poco un artículo en el que alega que Barry y Sabrina han tomado caminos separados. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los artistas ha hablado públicamente sobre su supuesto rompimiento.

La emoción por el romance entre ambos se avivó hace varios meses cuando Sabrina eligió al actor de Saltburn y Eternals como su interés amoroso en el video musical de su canción "Please Please Please".

"Sinceramente, como una opinión no parcial, pensé: '¿Quién es el mejor actor que puedo encontrar para este video musical?' Y él estaba a mi lado, en una silla, y estaba muy emocionado. Y le gustó la canción, lo cual es genial. Es fanático de la canción", le dijo Sabrina a CBS Sunday Morning sobre dicha elección.

Por su parte, Keoghan alabó a la cantautora en un podcast con su colega, el actor Louis Theroux.

"Escucha, todo lo que voy a decir es que me siento increíblemente bendecido. Es una mujer tan fuerte e independiente que tiene un talento increíble. Es bastante especial", puntualizó el histrión.

