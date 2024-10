Francis Ford Coppola, el bolero y su amor por México

“He estado en México muchas veces, varias veces, conozco mucho de la historia mexicana, es una historia fascinante. Especialmente me gusta Oaxaca, he estado ahí muchas veces, es un lugar hermoso. La gente mexicana es interesante y maravillosa, tienen una gran tradición de poesía, las más hermosas canciones románticas”, dijo Francis Ford Coppola en su reciente visita.

Incluso, durante su estancia en el país, se le pudo ver a al director de cine cantando varias veces el bolero mexicano “Solamente una vez”, de Agustín Lara, de quien es un gran admirador.

Coppola vino por el estreno de su más reciente filme, Megalopolis” , que hoy debuta en las salas de cine del país.

En tierra azteca recibió el Premio a la Excelencia Artística del Festival Internacional de Cine de Morelia y en sus palabras de agradecimiento, destacó que Megalopolis es un filme que refleja su ser.

“Es una película que he amado, está cada cineasta que he admirado, está todo lo que he tenido en mi cabeza”, expresó.

