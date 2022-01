Gabriel Soto listo para regresar a la televisión

Gabiel Soto afirma que a base de disciplina y trabajo, ha logrado ser un rostro recurrente como protagonista en las telenovelas

Con el melodrama Amor dividido, Gabriel Soto regresa a las telenovelas. "No es que me haya acostumbrado a ser protagonista, pero sí es algo que se va volviendo parte de lo que tú eres. Hacer un papel principal no es fácil, es mucho estudio, mucha disciplina, profundizar, trabajar de 12 a 14 horas diarias, es más que amor al arte", aseguró el actor.

En la telenovela que comenzará a transmitirse hoy, Soto da vida a Max Stewart, un exitoso ingeniero que vive en Estados Unidos y que se reencontrará con sus raíces mexicanas por un cambio en su trabajo. "Mi personaje es mexicano pero a los cinco años se va a Estados Unidos y corta toda comunicación con su padre, después de 30 años llega a México y empieza a recordar", adelanta.

Gabriel se siente orgulloso de ser parte de una producción que enaltece la cultura y las bellezas del país, desde sus paisajes hasta sus tradiciones. El proyecto está siendo grabado en el municipio de Zacatlán en el céntrico estado de Puebla, lugar que dejó fascinado a Soto.

Además, Amor dividido le da la oportunidad de compartir pantalla con su prometida Irina Baeva, con quien había trabajado en el proyecto Vino el amor (2016) y Soltero con hijas (2019) y en la ficción serán una pareja "muy contraria" a la que son en la vida real.

"Desde el capítulo uno mi personaje y el de Irina tienen muchos conflictos y ha sido divertido jugar con eso y estar en el set enojado y gritando y de pronto gritan ´corte y queda´ y nos damos un beso y un abrazo y como si nada", dice Gabriel, quien se casará este año con la actriz rusa.

El histrión se prepara para regresar a la pantalla grande con La peor de mis bodas 3, cuyo rodaje comenzará a partir de abril y el 24 de enero vivirá el estreno de Soltero con hijas por la señal de Univisión. "Enero es un mes de estrenos para mí", finalizó emocionado.