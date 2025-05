Gael García Bernal deslumbra en Cannes con 'Magallanes'

Gael García Bernal brilló en el Festival de Cannes 2025 con el estreno mundial de Magallanes (titulada Magalhaes o Magellan en algunas regiones), dirigida por el cineasta filipino Lav Díaz.

La película, presentada en la sección Cannes Premiere fuera de competencia, es un drama histórico que explora las expediciones coloniales de Fernando de Magallanes, interpretado por Bernal, en las Filipinas del siglo XVI.

La actuación de Bernal como el explorador portugués ha sido ampliamente elogiada, destacando su impecable acento portugués y su imponente presencia como conquistador.

El filme, con una duración de 2 horas y 40 minutos, cuestiona narrativas históricas tradicionales, incluyendo la existencia del héroe filipino Lapulapu, y ofrece una perspectiva filipina sobre el encuentro colonial.

New teaser for Lav Diaz' MAGELLAN starring Gael García Bernal.



