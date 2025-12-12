Gael García Bernal recibe el Coral de Honor en La Habana

El actor mexicano Gael García Bernal recibió este miércoles el premio Coral de Honor del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, un reconocimiento a su amplia trayectoria y a su aporte al cine de la región.

La entrega tuvo lugar en el hotel Habana Libre, como parte de la edición 46 del certamen.

El jurado destacó la importancia de su carrera, marcada por títulos emblemáticos como "Amores perros", "Y tu mamá también" y "Babel".

Con el galardón y un ramo de flores en mano, el actor, originario de Jalisco, expresó su emoción al recordar a su familia, amigos y a quienes lo acercaron al mundo del cine.

García Bernal evocó especialmente a la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV), donde asistió a un curso a los 16 años. Dijo que aquella experiencia no solo fue divertida, sino formativa: allí descubrió nuevas dimensiones del cine que terminaron por fascinarlo.

En declaraciones posteriores a la prensa, recogidas por la agencia de noticias EFE, el actor aseguró que su trayectoria ha sido “un gozo”.

Además, aseguró que hacer películas ha sido un regalo, y que gran parte de ello se debe a la riqueza narrativa de América Latina, una región que, según dijo, posee “una complejidad brutal para contar cantidad de historias”.

Comentarios