Escena

Magallanes, con Gael García Bernal, gana la Espiga de Oro

La cinta de Lav Díaz compartió el máximo galardón del certamen con 'The Mastermind' en un inusual empate en la edición 70 del festival de Cine de Valladolid

  • 03
  • Noviembre
    2025

Magallanes, cinta protagonizada por Gael García Bernal y dirigida por el cineasta filipino Lav Díaz, obtuvo la Espiga de Oro, el máximo reconocimiento de la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Como pocas veces, la película que da otro galardón al mexicano obtuvo un empate, pues el filme histórico compartió el premio de la edición 70 del certamen con The Mastermind, de la estadounidense Kelly Reichardt.

Ambos largometrajes se llevaron la presea a Mejor Película; la coincidencia llega pocos meses después de que los Premios Goya también registraran un empate sin precedentes con La infiltrada y El 47 como Mejor Película, marcando una tendencia inusual en los principales galardones cinematográficos de habla hispana y en el circuito internacional. El jurado justificó su fallo destacando de The Mastermind la manera en que, con elegancia e ironía, destripa las reglas del género para revelar deseo, ilusión y fracaso, valiéndose de una narrativa que retuerce las convenciones del cine de atracos y se centra en la intimidad y las dudas de su protagonista, un carpintero en paro en los Estados Unidos convulsos de la guerra de Vietnam.

Resulta destacable que la directora definiera su obra en varios foros como una película de robos con una motivación estética, aunque el trasfondo político se introdujera en sus imágenes de forma inevitable.

La película que muestra al actor mexicano en el papel del navegante luso Fernando de Magallanes y narra la historia de cómo este personaje lideró la primera circunnavegación del mundo, entre los años 1519 y 1522.


