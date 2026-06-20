George Lucas participará como actor de voz en "Minions & Monsters", la nueva cinta de Illumination que se estrenará el 1 de julio

Inicio / Escena / George Lucas prestará su voz en Minions & Monsters

El cineasta George Lucas, creador de la saga Star Wars, incursionará en la animación como actor de voz al participar en la película "Minions & Monsters", cuyo estreno en cines está programado para el próximo 1 de julio.

La noticia fue confirmada por el fundador de Illumination, Chris Meledandri, quien reveló que el reconocido director aceptó integrarse al proyecto tras manifestar su admiración por la franquicia de los Minions.

De acuerdo con Meledandri, el acercamiento con Lucas se dio hace un par de años, cuando descubrió que el cineasta era seguidor de las producciones del estudio, en especial de Mi villano favorito y sus populares personajes amarillos.

“Fue emocionante descubrir su gusto por nuestras películas y compartirlo con el equipo. George pertenece a un grupo muy selecto de personas por las que sentimos un respeto extraordinario”, señaló.

Una participación inesperada

El productor explicó que la idea de integrar a Lucas surgió durante el desarrollo de la historia, cuando plantearon la posibilidad de invitarlo a formar parte del elenco.

La propuesta fue recibida con sorpresa por el equipo creativo, pero finalmente el cineasta aceptó sumarse al proyecto.

Meledandri también destacó el entusiasmo de Lucas por volver a grabar, e incluso adelantó que ya ha mostrado interés en participar en futuras producciones de la saga.

“Ya me está hablando del papel que quiere interpretar en la próxima película de los Minions. Es realmente increíble”, comentó.

Sobre la película

Dirigida por Pierre Coffin y Patrick Delage, "Minions & Monsters" narrará las aventuras de los icónicos personajes mientras intentan rodar una película de monstruos en el Hollywood de la década de 1920.

El elenco de voces incluye a figuras como Zoey Deutch, Bobby Moynihan, Jeff Bridges, Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Phil LaMarr y Trey Parker, además del propio Coffin.

La participación de George Lucas añade un atractivo adicional a la producción, que busca consolidar el éxito global de la franquicia animada.